La coalizione regge alla pressione del Colle

(Di sabato 26 maggio 2018) Quando Matteo Salvini esce da oltre quattro ore di vertice con tutti i suoi colonnelli dal quartier generale di via Bellerio, la faccia è scura ma determinata: "Se il governo salta la frattura è con gli italiani, i cui ministri non devono necessariamente piacere ai tedeschi. Consegnerò la lista al premier, bisogna mettersi al più presto al lavoro". Il braccio di ferro con il Quirinale sulla nomina di Paolo Savona all'Economia non ha cessato di calare d'intensità per tutto il giorno.Sulla scrivania del segretario della Lega è piombato un sondaggio riservato, molto gustoso per le camicie verdi. Salvini è ritenuto di gran lunga il leader più convincente nella fase post elettorale, staccando Luigi Di Maio. Ed è apprezzato molto più nell'elettorato stellato di quanto l'alleato sia tra chi ha votato il Carroccio. Un analogo ...