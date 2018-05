La cattolica Irlanda sta per aprire all' aborto |Dagli exit poll vincono i sì

Svolta storica : la super cattolica Irlanda dice Sì alla legalizzazione dell’aborto : Svolta storica: la super cattolica Irlanda dice Sì alla legalizzazione dell’aborto La maggioranza dei votanti (il 68% stando agli exit poll) avrebbe quindi scelto di abrogare il divieto quasi totale di interrompere volontariamente una gravidanza, oggi possibile solo nei casi in cui la vita della madre è in pericolo, ma non in caso di stupro […] L'articolo Svolta storica: la super cattolica Irlanda dice Sì alla legalizzazione dell’aborto ...

Svolta storica : la super cattolica Irlanda dice Sì alla legalizzazione dell’aborto : La maggioranza dei votanti (il 68% stando agli exit poll) avrebbe quindi scelto di abrogare il divieto quasi totale di interrompere volontariamente una gravidanza, oggi possibile solo nei casi in cui la vita della madre è in pericolo, ma non in caso di stupro e incesto.Continua a leggere

La super cattolica Irlanda dice sì all'aborto : “Yes, yes, yes”: con una valanga di sì al referendum, l'Irlanda va verso la liberalizzazione dell'aborto. Secondo i dati degli exit poll forniti dall'

La cattolica Irlanda apre all'abortoReferendum : dagli exit poll vincono i sì : L'Irlanda ha detto sì nel referendum per l'abrogazione dell'art.8 della Costituzione, che vieta alle donne la possibilità di abortire salvo circostanze eccezionali: secondo gli exit poll, i voti favorevoli a cancellarlo sarebbero il 68%.