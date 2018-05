Juventus | Benatia fa posto a Godin o De Ligt

Milan - incontro per Zaza. La Juventus valuta offerte anche per Benatia : Milan alla ricerca del prossimo attaccante. Oggi, a Casa Milan, il duo Mirabelli-Fassone ha incontrato Beppe Bozzo, intermediario delle operazioni Alvaro Morata , Chelsea, e Simone Zaza , Valencia, . ...

Juventus - la verità della hostess Svetlana : "ecco perchè non ho stretto la mano a Benatia"

Juventus - la rivelazione della hostess Svetlana Vakulova : "ecco perchè non ho stretto la mano a Benatia" : Juventus, la hostess Svetlana Vakulova è stata la protagonista della mancata stretta di mano con Benatia, calciatore bianconero rimasto 'appeso' Ricordate la stretta di mano 'mancata' tra Benatia e la hostess durante i festeggiamenti per lo scudetto della Juventus? La bella hostess ha deciso di uscire allo scoperto, rispondendo alle copiose critiche piovutegli addosso dopo non aver risposto all'invito del calciatore

Juventus - Benatia ci prova con le due hostess. Ma finisce male : Un gesto cortese, o forse voleva fare il 'piacione'. Fatto sta che la festa scudetto per Mehdi Benatia è stata 'colorata' da un simpatico siparietto con le due hostess della premiazione che non hanno

Calciomercato Juventus - sale Godin se va via Benatia : TORINO - Il mercato è fatto di incastri e nel caso della Juventus un sacrificio in nome del bilancio viene fatto ogni estate. Dopo Vidal , 2015, , Pogba , 2016, e Bonucci , 2017, , il maggior ...

Juventus - Matuidi e Benatia accendono i fuochi : 'Napoli - ora i botti sono per noi'. VIDEO : fuochi d'artificio, sì, ma questa volta "per davvero". Matuidi incalza, Benatia punge. E dire che di ruolo sarebbero centrocampista e difensore, più propensi al recupero che all'attacco. La ...

Juventus - Benatia eroe inaspettato : "Dopo il Napoli dicevano che ero scarso..." : La 13esima Coppa Italia dei bianconeri porta la firma indelebile del difensore marocchino, che si toglie qualche sassolino dalla scarpa: "Ci tenevo a dare una risposta dopo l'errore su Koulibaly"

Juventus-Milan - le pagelle : Benatia da favola - per Donnarumma una gaffe tira l'altra : JUVENTUS BUFFON 6,5 - Para una conclusione di Suso, si accende quando respinge su Locatelli e Borini. È la sua prima finale di Coppa: chiude con un sorriso.

Juventus-Milan 4-0 : doppietta Benatia - incubo Donnarumma. 13^ Coppa Italia per i bianconeri : Juventus-Milan 4-0- Finisce 4-0 in favore dei bianconeri la finale di Coppa Italia. Un successo maturato solamente nella ripresa. Primo tempo equilibrato, poi crollo rossonero nella ripresa. doppietta Benatia, poi gol Douglas Costa e autogol Kalinic. Disastroso Donnarumma sul gol di Douglas Costa e sul secondo gol di Benatia. 3 gol in 8 minuti per […] L'articolo Juventus-Milan 4-0: doppietta Benatia, incubo Donnarumma. 13^ Coppa Italia ...

Coppa Italia - Juventus-Milan 4-0 - doppio Benatia - quarto trionfo di fila : La Juve continua il suo dominio in Coppa Italia: quarto successo consecutivo, battendo 4-0 il Milan grazie a un secondo tempo dirompente e a molti errori dei rossoneri. Dopo primi 45' piuttosto ...

Juventus-Milan 4-0 I bianconeri alzano il trofelo per il 4° anno di fila : doppietta di Benatia - gol di Douglas Costa e autorete di Kalinic : LA CRONACA LE FORMAZIONI: JUVENTUS: Buffon; Cuadrado, Benatia, Barzagli, Asamoah; Khedira, Pjanic, Matuidi; Dybala, Douglas Costa; Mandzukic. MILAN: Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, ...

Calcio - Coppa Italia 2018 : Juventus-Milan 4-0. Benatia e Douglas Costa spingono la Vecchia Signora verso il quarto double consecutivo : La Juventus batte il Milan nella finale di Coppa Italia per 4-0, grazie ad una ripresa devastante, alza per il quarto anno consecutivo il trofeo al cielo, e si avvia, con lo Scudetto praticamente cucito sul petto, a festeggiare il quarto double consecutivo: Massimiliano Allegri non ha mai fallito l’accoppiata da quando siede sulla panchina della Vecchia Signora, che mette in bacheca così la Coppa nazionale numero 13. Nel primo tempo si fa ...

Pagelle Juventus-Milan 4-0 - Finale Coppa Italia : serata perfetta per Benatia - Dybala si esalta. Donnarumma disastroso : La Juventus si è aggiudicata la sua quarta Coppa Italia consecutiva, battendo in Finale il Milan per 4-0. Le reti sono state di Benatia, autore di una doppietta, Douglas Costa e un autogol di Kalinic. Passivo pesante per i rossoneri, ma sul risultato hanno inciso due brutti interventi di Donnarumma. Diamo i voti ai protagonisti in campo. JUVENTUS (4-3-3) Buffon 7 – È l’ultima Finale della sua carriera e la gioca alla sua maniera. ...

Juventus-Milan 4-0 La Diretta Raffica bianconera : doppietta di Benatia - gol di Douglas Costa e autorete di Kalinic : All'Olimpico di Roma va in scena la finalissima di Coppa Italia tra Juventus e Milan. I bianconeri cercano il quarto titolo consecutivo, mentre i rossoneri vuole vendicare la sconfitta nella finale di ...