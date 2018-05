Juve | gli occhi di Mourinho su Douglas Costa E per Alex Sandro è cosa a due col Psg

Sorpresa Juventus - Benatia apre le porte ad un possibile addio : “io al Marsiglia? Ecco cosa dico” : Mehdi Benatia dovrà giocare il Mondiale con il suo Marocco prima di dedicarsi pienamente alle vicende di calciomercato che coinvolgeranno anche la Juventus Mehdi Benatia incerto della permanenza alla Juventus? Incredibile ma a quanto pare è proprio così. Il calciatore marocchino, intervistato a Rmc sport, ha risposto ad una domanda di calciomercato, tesa a capire se le voci che lo vorrebbero al Marsiglia nella prossima stagione, fossero ...

Roma - De Rossi : “puntiamo a togliere lo scudetto alla Juve” : La stagione si è conclusa da poco ma Daniele De Rossi guarda già alla pRossima e a come porre fine al dominio della Juventus in Italia. “Sono fortissimi, i più forti da 7 anni. Hanno un potenzia societaria ed economica che li rende quasi imbattibili, almeno per ora – ammette il capitano della Roma -. Noi puntiamo a farlo. L’obiettivo il pRossimo anno è andare a dargli fastidio come ha fatto in questa stagione il Napoli, magari ...

Juve - Benatia : 'Testa al Mondiale - poi deciderò cos'è meglio per me' : 'In questo momento c'è solo il Mondiale: dopo vedremo cosa è meglio per me e per la Juve'. Così Mehdi Benatia , intervistato a Rmc sport, sui temi della rassegna iridata e delle voci di un suo passaggio al Marsiglia, dove potrebbe arrivare anche Mario Balotelli : 'Mi piace Rudi Garcia - ha affermato riferendosi al tecnico dei ...

Daniele De Rossi/ “Vogliamo scucire lo scudetto alla Juventus - sono molto legato a Spalletti - senza Totti...” : Daniele De Rossi: “Vogliamo scucire lo scudetto alla Juventus, sono molto legato a Spalletti, senza Totti è stato davvero complicato". Il capitano giallorosso si confessa a RomaTv(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 17:52:00 GMT)

De Rossi e gli obiettivi della Roma : spodestare la Juventus! : Daniele De Rossi ha parlato della pRossima stagione della sua Roma, la seconda con Di Francesco al timone della squadra giallorossa: scudetto possibile? Daniele De Rossi ha solo un obiettivo in mente, spodestare la Juventus dal trono della Serie A. Il calciatore della Roma, capitano da quest’anno dopo l’addio di Totti, ha parlato alla tv ufficiale del club giallorosso, con l’idea di migliorare quanto fatto in questa stagione ...

Juve - senti Benatia : 'Futuro da valutare. Marsiglia? Mi piace Garcia...' : Medhi Benatia , difensore della Juventus , capitano del Marocco al Mondiale di Russia, parla a RMC Sport, affrontando il tema mercato, partendo dall'interesse del Marsiglia : ' Mi piace Rudi Garcia ma ho ancora due anni di contratto . In questo momento la mia priorità è il Mondiale, poi vedremo ...

Juventus - il borsino degli obiettivi ruolo per ruolo : TORINO - Un dodicesimo, due terzini oltre a Spinazzola , infortunato, e poi Emre Can e un attaccante. La base di partenza per gli affari della Juventus è questa ma ci potrebbe essere anche un colpo ...

Calciomercato Juventus - dalla Spagna : “quasi fatta per un nuovo centrocampista” [NOME e DETTAGLI] : Calciomercato Juventus – La Juventus non si ferma e ha intenzione di costruire una squadra ancora più importante in vista della prossima stagione. Nel frattempo arrivano novità importanti direttamente dalla Spagna, il futuro di Adrien Rabiot sembra destinato a diventare bianconero. Si allontana infatti il rinnovo del contro con il Psg e starebbe valutando la possibilità di trasferimento in Italia, trattativa considerata dai media in stato ...

120 anni Juve scritta dagli allenatori : ANSA, - TORINO, 24 MAG - La storia della Juventus letta con la chiave del lavoro e delle intuizioni dei suoi allenatori. Sono i tecnici protagonisti di "Juve, una storia scritta in panchina", opera ...

Calciomercato Juventus-Manchester United : in due pronti a cambiare maglia : Calciomercato JUVENTUS – La Juventus sta programmando la prossima stagione con l’intenzione di costruire una squadra ancora più forte ed in grado di vincere tutto, anche la Champions League. Un reparto che dovrebbe subire alcuni cambiamenti è l’attacco, nonostante le parole di Marotta non è da escludere l’addio di Higuain ed il ritorno di Morata. Altri movimenti per il reparto avanzato, un altro calciatore che potrebbe ...

La Procura di Napoli apre un'inchiesta sulla Juventus : "Gli scudetti sono 34 e non 36" : La Juventus ha vinto il suo settimo scudetto consecutivo, il quarto con Massimiliano Allegri in panchina e il 34esimo della sua storia. Peccato che in casa bianconera non la pensino allo stesso modo e ...

Genoa - l’ex Palladino consiglia Perin : “Non andare alla Juve - sono dei robot” : Genoa, L’EX Palladino- Raffale Palladino “la tocca piano” sulle pagine di “Repubblica” edizione genovese. L’ex attaccante del Genoa ha colto l’occasione per consigliare il suo ex compagno di squadra Mattia Perin. “NON andare alla Juve” Palladino ha così sentenziato: “Perin? Rischia di andare a fare il secondo, lui che per natura è uno spirito libero […] L'articolo Genoa, ...

Calciomercato Juventus/ Nessun consiglio - nessuna rifondazione : pochi acquisti - ma fatti bene : TIO PEPE analizza l'inizio del Calciomercato per la Juventus, che dovrà implementare la sua rosa ma senza necessariamente il bisogno di una rivoluzione profonda tra i suoi effettivi(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 13:40:00 GMT)