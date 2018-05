Johnson & Johnson condannata negli Usa per il ‘talco cancerogeno’ L’Italia prenda

ilfattoquotidiano

: Nuova condanna per la Johnson & Johnson: dovrà pagare 25,7 milioni di dollari a una donna che si è ammalata di canc… - Agenzia_Ansa : Nuova condanna per la Johnson & Johnson: dovrà pagare 25,7 milioni di dollari a una donna che si è ammalata di canc… - repubblica : Usa: 'talco cancerogeno': la Johnson deve risarcire 25 milioni di dollari [news aggiornata alle 18:08] - LaStampa : Boris Johnson e lo scherzo al telefono: 18 minuti di chiamata con il finto premier armeno -

(Di sabato 26 maggio 2018) La recente notizia cheUsa è stato riconosciuto ancora una volta un risarcimento milionario a una paziente affetta da mesotelioma e grande utilizzatrice di talco per decenni, riporta l’attenzione sull’esposizione ad agenti cancerogeni presenti nella nostra vita quotidiana, cosa di cui non siamo mai abbastanza consapevoli; basti pensare che anche nel Das, con cui tanti di noi da piccoli hanno giocato, è stato ritrovato amianto e lo si è correlato con l’insorgenza della malattia in un caso specifico. Nel caso della donna americana, tuttavia, sono sotto accusa le fibre di amianto che possono contaminare il talco, un minerale di silicato di magnesio, estratto da cave anche in Italia e utilizzato sia in campo industriale che cosmetico. La contaminazione di amianto nel talco – e quindi del rischio di mesotelioma per l’uomo – era già emersa nel 1990 da studi sperimentali ...