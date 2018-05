Irlanda | referendum sull' aborto | secondo un exit poll i sì vincono con il 68%

Irlanda - referendum aborto : exit poll - vince legalizzazione - : L'indagine è stata condotta da Ipsos/Mrbi, e pubblicata sull'Irish Time. Avrebbe votato a favore il 68% della popolazione, contrario solo il 32%. Lo scrutinio dei voti inizierà domani

Irlanda - REFERENDUM ABORTO/ Risultati voto : vincono i sì con il 68% : REFERENDUM ABORTO in IRLANDA, verso Risultati voto per abrogazione del divieto: “sì” avanti nei sondaggi, verso svolta storica. Le ultime notizie e tutto quello che c'è da sapere(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 23:17:00 GMT)

Irlanda - al via il referendum per legalizzare l'aborto : ...

Irlanda al voto per il referendum sull'aborto che divide il Paese : È un vero e proprio assalto quello che sta vivendo in queste ore l'aeroporto di Dublino, dove almeno 35mila espatriati stanno confluendo per dire la loro nel referendum che dovrà decidere se mantenere il divieto di aborto in Irlanda, o abolire l'ottavo emendamento della Costituzione, che lo rende illegale in ogni caso.I seggi hanno aperto questa mattina alle sette e rimarranno aperti fino alle nove di questa sera, ora italiana. Domattina alle ...

Irlanda - REFERENDUM ABORTO/ Risultati voto : “sì” al 44% nei sondaggi - gli indecisi saranno decisivi : REFERENDUM ABORTO in IRLANDA, verso Risultati voto per abrogazione del divieto: “sì” avanti nei sondaggi, verso svolta storica. Le ultime notizie e tutto quello che c'è da sapere(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 15:50:00 GMT)

Irlanda - sfida sull'aborto. Oggi il referendum che divide il Paese : All'origine del provvedimento c'era stato il caso, rimbalzato sui media di tutto il mondo, di una donna di origine indiana incinta, la dentista Savita Halappanavar, morta per setticemia dopo che le ...

Referendum aborto in Irlanda/ Risultati voto : “sì” avanti nei sondaggi - verso svolta storica : Referendum aborto in Irlanda, verso Risultati voto per abrogazione del divieto: “sì” avanti nei sondaggi, verso svolta storica. Le ultime notizie e tutto quello che c'è da sapere(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 12:31:00 GMT)

Irlanda alle urne per lo storico referendum sull’aborto : Irlanda alle urne per lo storico referendum sull’aborto Irlanda alle urne per lo storico referendum sull’aborto Continua a leggere L'articolo Irlanda alle urne per lo storico referendum sull’aborto proviene da NewsGo.

Aborto : storico referendum in Irlanda : storico referendum sull’Aborto in Irlanda: i cittadini sono chiamati a decidere se cambiare la legge attuale, tra le più restrittive d’Europa. I seggi hanno aperto alle 7 e chiuderanno alle 22 (le 21 italiane), lo spoglio inizierà alle 9 di domani (le 8 italiane) con i risultati attesi in giornata. Alle urne sono chiamati 3,5 milioni di elettori, mentre nelle 12 isole dell’oceano Atlantico i cittadini hanno già votato ieri per ...

Irlanda - si vota referendum su aborto : 10.14 Seggi aperti fino alle 23 in Irlanda per lo storico referendum sull'aborto. Più di 3 milioni di persone decideranno se allinearsi all'Europa e mettere fine al divieto, scritto in Costituzione,all'aborto. Il referendum punta a cancellare la legge che vieta l'interruzione volontaria di gravidanza in qualsiasi circostanza, incluso lo stupro. Attualmente in Irlanda chiunque procuri o aiuti una donna a procurarsi un aborto, al di fuori dei ...

Referendum sull’aborto Irlanda - da tutti il mondo tornano per il voto : Conto alla rovescia per il Referendum che il 25 maggio potrebbe fare la storia in Irlanda. I cittadini sono chiamati alle urne per decidere se è arrivato il momento di rendere l’aborto legale e accessibile a tutte le donne. Per farlo dovranno votare «Yes» all’abrogazione dell’ottavo emendamento della Costituzione (introdotto nel 1983), quello che equipara «il diritto alla vita del feto» allo stesso della madre. Chi aiuta una ...

Referendum Irlanda - in viaggio da tutto il mondo i cittadini per il voto : Conto alla rovescia per il Referendum che il 25 maggio potrebbe fare la storia in Irlanda. I cittadini sono chiamati alle urne per decidere se è arrivato il momento di rendere l’aborto legale e accessibile a tutte le donne. Per farlo dovranno votare «Yes» all’abrogazione dell’ottavo emendamento della Costituzione (introdotto nel 1983), quello che equipara «il diritto alla vita del feto» allo stesso della madre. Chi aiuta una ...

L'Irlanda pronta a cambiare - arriva il referendum sull'aborto : Nel 2013, sull'onda di un caso di cronaca che ha visto la morte di una donna, fu promulgato il ' Protection of Life During Pregnancy Act ' , una legge che consente l'aborto limitatamente ai casi in ...

Irlanda - Referendum sull’aborto libero/ Si vota su abrogazione del divieto : Vescovi - “vinca diritto alla vita” : Irlanda, Referendum su aborto libero il 25 maggio 2018: si vota sull'abrogazione del divieto all'interruzione di gravidanza. La battaglia culturale: Vescovi, "vinda diritto alla vita"(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 13:13:00 GMT)