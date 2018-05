Iran | c’è un piano USA contro l’UE

Blastingnews

(Di sabato 26 maggio 2018) Il sito Mashregh News, agenzia giornalistica non governativa di Teheran, considerata vicina all’intelligenceiana, ha riportato un articolo del quotidiano Washington Free Beacon, sull’intenzione del congresso USA di adottare una norma per sanzionare la Banca Europea per gli investimenti (BEI). La Casa Bianca, sarebbe intenzionata a impedire l’accesso al sistema finanziario e bancario statunitense, alle aziende Europee che lavorano con l’. Ilè stato proposto ai membri del Congresso degli Stati Uniti da Richard Goldberg, Senior Advisor della Fondazione per la Difesa delle Democrazie (FDD), organizzazione e pensatoio con sede a Washington, che si occupa della sicurezza interna e delle politiche estere statunitensi. Ilideato da Goldberg fornirà alla Casa Bianca gli strumenti per colpire l’Unione europea e l’, senza arrivare al blocco delle relazioni bilaterali tra ...