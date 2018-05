Infortunio Chris Paul – Pessime notizie per gli Houston Rockets | arriva il comunicato

sportfair

: RT @supportersmagaz: #NBAPlayoffs @HoustonRockets vincono gara 5 per 98-94 e vanno avanti nella serie 3-2. Attesa per Chris Paul, uscito pe… - NoLookPassStyle : RT @supportersmagaz: #NBAPlayoffs @HoustonRockets vincono gara 5 per 98-94 e vanno avanti nella serie 3-2. Attesa per Chris Paul, uscito pe… - infoitsport : Chris Paul: l'infortunio continua a preoccupare i Rockets anche passata la notte - NoLookPassStyle : RT @dchinellato: Senza Chris Paul i #Rockets perdono la loro anima: tutto quello che c'è da sapere sull'infortunio che ha tolto CP3 da gara… -

(Di sabato 26 maggio 2018) Dopo l’rimediato in gara-5, la situazione ditiene icol fiato sospeso: ilufficiale non regala buoneai fan Alle 03:00 di questa notte, orario italiano, glisi giocheranno il primo match point per diventare campioni della Western Conference ed accedere alle Finals. Avanti 3-2 nella serie, rimontando l’iniziale vantaggio degli Warriors, James Harden e compagni hanno preso in mano il loro destino. Per la sfida di questa notte alla Oracle Arena però, coach D’Antoni non potrà contare su. Il playmaker ex Clippers ha accusato un problema al bicipite femorale sul finire di gara-5 che lo terrà fuori in gara-6.verrà rivalutato per l’eventuale gara-7, per la quale la sua presenza appare in forte dubbio. L'articoloper gli: ...