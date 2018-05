Indecenti le prime pagine di alcuni giornali tedeschi sull' Italia | tutti i leader

huffingtonpost

(Di sabato 26 maggio 2018) "ledidi questi giorni. Il popolono merita rispetto, come meritano rispettoi popoli, anche quando indicano nei sondaggi un partito neo-nazista come Afd come secondo partito. Il popolono ha votato democraticamente e ha scelto". Così Stefano Fassina nell'intervento all'assemblea di Liberi e Uguali in corso a Roma."Sarebbe utile cheni chiedessero rispetto, come sarebbe utile che il Governo tedesco prendesse le distanze dai messaggi razzisti verso glini. Gli attacchi contro Paolo Savona hanno l'obiettivo di normalizzare l', come è stata normalizzata la Grecia del Governo Syriza", ha concluso Fassina.