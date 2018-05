Incidente Verstappen Video | Gp Monaco 2018 | il pilota Red Bull a muro in FP3

F1 - Niki Lauda : “Incidente Ricciardo-Verstappen? La colpa è al 70% dell’olandese. Farei pagare i danni ai due piloti” : Il GP di Azerbaijan, come da tradizione, lascia sempre tanti spunti di discussione su quanto avvenuto in pista. Nell’edizione 2018 non c’è stata eccezione ed uno degli argomenti più dibattuti riguarda l’incidente tra le due Red Bull nel giro 39. Per il collegio dei commissari della FIA, la colpa è di entrambi i piloti i quali, pubblicamente, si sono scusati con la squadra per l’episodio. Tuttavia, la semplice reprimenda e ...

Baku : FP1 a Bottas. Incidente per Verstappen : Il più veloce nelle FP1 che hanno dato il via al GP dell’Azerbaijan è stato il pilota della Mercedes Valtteri Bottas, davanti alla Red Bull di Daniel Ricciardo per 0.035s, ma con le ultrasoft contro le supersoft dell’australiano. Inizio negativo invece per Max Verstappen, finito contro le barriere alla curva 5. La prima parte della […] L'articolo Baku: FP1 a Bottas. Incidente per Verstappen sembra essere il primo su ...

F.1 - GP della Cina - Vince Ricciardo. Incidente tra Vettel e Verstappen : Daniel Ricciardo ha vinto il Gran Premio della Cina, terza prova del Mondiale di Formula 1 2018. L'australiano della Red Bull Racing ha preceduto sul traguardo la Mercedes di Valtteri Bottas e la Ferrari di Kimi Raikkonen.Gara a due facce. Nella prima parte della corsa, Sebastian Vettel è stato leader indiscusso della corsa. Nel ballo dei pit-stop, però, ha perso la prima posizione nei confronti di Bottas, il quale aveva avuto modo di recuperare ...

F1 - GP Bahrein 2018 : Max Verstappen aveva l’acceleratore bloccato durante le qualifiche. Questo il motivo del suo Incidente : “Quando sono andato sull’acceleratore ho sentito una spinta improvvisa e ho perso il controllo della monoposto. Ho avuto una spinta inattesa di 150 cavalli“. Così Max Verstappen aveva commentato a caldo il suo incidente nel corso del Q1 delle qualifiche del GP del Bahrein. Sembrava una giustificazione per mascherare un suo errore, ma in realtà l’olandese aveva ragione. È quanto si apprende sul sito Motorsport, che rivela ...

