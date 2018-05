Incidente | si ribalta trattore | un uomo ferito gravemente a Subiaco

Incidente stradale A4 : si ribalta cisterna/ Ultime notizie : ferito autista - riapre tratto Portogruaro-Cessalto : Incidente stradale A4: si ribalta cisterna nel pomeriggio, autista lievemente ferito. Le operazioni di rimozione del mezzo sono terminate tre ore dopo.(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 20:34:00 GMT)

Incidente a Comabbio : muore ragazzo di 32 anni/ Si è ribaltato col furgone - morto sul colpo : Incidente a Comabbio: muore ragazzo di 32 anni, si è ribaltato col furgone, morto sul colpo. E' successo nella tarda serata di ieri, in un paesino in provincia di Varese(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 09:31:00 GMT)

Incidente stradale/ Noventa di Piave - auto sbanda e finisce ribaltata in un fossato : morto 31enne : Incidente stradale a Noventa di Piave: auto sbanda e finisce ribaltata in un fossato, morto 31enne. Le ultime notizie: violento frontale a Villa Santina, salvi i due automobilisti(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 10:02:00 GMT)

Si ribalta con la sua auto : il video shock del post Incidente è su Facebook- VIDEO : Non siamo in grado di dirvi- allo stato attuale delle cose- a quale fatto di cronaca recente si riferisca il VIDEO . La reazione dei followers della pagina di fronte al VIDEO shock Alla visione del ...

Varese - Incidente stradale sull'A8 : 2 morti/ Auto sbanda e si ribalta : in cinque tra le lamiere : Varese, incidente stradale sull'A8: 2 morti e tre feriti, due dei quali molto gravi. E' avvenuto nella serata di ieri: Auto si è ribaltata dopo aver perso il controllo.(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 09:52:00 GMT)

Incidente "dolce" in Polonia : camion che trasporta cioccolata si ribalta in autostrada [VIDEO] : Un camion si è ribaltato in Polonia versando sull'autostrada tonnellate del cioccolato liquido che trasportava Un camion si è ribaltato su un'autostrada in Polonia versando sull'asfalto tonnellate di ...

Incidente a Oliveto Lario. Auto si ribalta in galleria : Oliveto LARIO - Incidente a Oliveto Lario, dove nel pomeriggio odierno, pochi minuti dopo le 15.30, un'Auto si sarebbe ribaltata all'interno della galleria lungo la strada statale 583. Stando alle ...

Vibo Valentia - Incidente sul lavoro nella ricorrenza del Primo Maggio si ribalta trattore - muore un uomo : Vibo Valentia - Un uomo di 63 anni, Umberto Fiorillo, è morto in un incidente sul lavoro proprio nella ricorrenza del Primo Maggio. È avvenuto a Piscopio, frazione di Vibo Valentia: Fiorillo era alla ...

Tir si ribalta sull'A1 : 14 km di coda alla diramazione Roma sud E altri 4 per nuovo Incidente : Traffico bloccato sulla A1 Roma-Napoli tra la diramazione Roma sud e Valmontone in direzione di Napoli, dove al momento si registrano 14 km di code, a causa del ribaltamento di un autoarticolato. ...

Strage di Carrara - la dinamica dell'Incidente : l'auto si è ribaltata. Quattro i morti : Carrara, 21 aprile 2018 - Un boato all'alba sul viale da Verrazzano, sul lungomare di Marina di Carrara . E Quattro giovani morti . Quattro vite spezzate, Quattro giovani che se ne vanno nella Strage ...

Incidente a Carrara - l’auto si ribalta e finisce contro una cancellata : morti 4 giovani : L’Incidente poco prima delle 4 del mattino a Marina di Carrara. Le vittime viaggiavano tutte sulla stessa auto. Un quinto ragazzo è rimasto ferito.Continua a leggere

Milano - Incidente in tangenziale : tir si ribalta e perde carico. FOTO : Milano, incidente in tangenziale: tir si ribalta e perde carico. FOTO Il bilancio è di cinque feriti, uno dei quali in gravi condizioni. Il mezzo pesante ha centrato lo spartitraffico centrale e ha invaso la corsia opposta. Sul posto sono intervenuti un elicottero e cinque ambulanze, oltre ai vigili del fuoco. LA ...

FUCECCHIO - Incidente STRADALE : AUTO SERVIZI SOCIALI SI RIBALTA/ Ultime notizie : tre feriti - uno è grave : INCIDENTE STRADALE, FUCECCHIO: AUTO SERVIZI SOCIALI si RIBALTA: tre feriti, uno grave. Brindisi: AUTO prende fuoco, muore l'ex sindaco di San Vito dei Normanni. Le Ultime notizie(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 16:55:00 GMT)

Incidente tra due auto su SS106 a Caulonia : una si ribalta - due feriti : Caulonia , Reggio Calabria, " Ancora un Incidente sulla SS106: a rimanere coinvolte due auto che si sono scontrate sull'arteria nei pressi di Caulonia in direzione Siderno, nel reggino. Una delle due ...