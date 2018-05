INCHIESTA ALITALIA È invendibile | ecco come evitare che chiuda

INCHIESTA ALITALIA/ Altro che risparmi - la compagnia costa più che con Etihad : Sono arrivati dei dati interessanti relativi ad ALITALIA. Elaborandoli e confrontandoli con il passato rivelano una realtà poco piacevole, spiega UGO ARRIGO(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 06:03:00 GMT)ALITALIA/ Ue e Lufthansa, un volo kamikaze per l'Italia, di G. GazzoliALITALIA/ Il grande enigma di un'azienda in crisi in un mercato in pieno boom, di U. Arrigo