In una settimana Piazza Affari ha perso il 4 | 5% | spread +40 punti

La telefonata dell'addio tra Harry e Chelsy una settimana prima delle nozze con Meghan : Tra gli invitati e le invitate al royal wedding di Meghan Markle e del principe Harry, ce n'è stata una speciale che ha catturato l'attenzione della stampa internazionale e dei social. Stiamo parlando di Chelsy Davy, bionda ex fidanzata del neo-sposo reale e figlia di un milionario proprietario terriero sudafricano.Tra Chelsy e Harry, che sono stati fidanzati dal 2004 al 2010, i rapporti sono sempre rimasti buoni, tanto che la ragazza ...

Peugeot 208 - una settimana con la GT Line PureTech 110 EAT6 [Day 5] : La protagonista del nostro Diario di Bordo questa settimana è la Peugeot 208 PureTech Turbo 110 EAT6 S&S in allestimento GT Line. L'equipaggiamento di serie prevede, fra l'altro, fari fendinebbia con funzione cornering, cerchi di lega da 17", terminale di scarico cromato, battitacco di alluminio con scritta Peugeot nera, cassetto portaoggetti refrigerato con sportello, climatizzatore automatico bi-zona, Pack Visibilità ...

“Ha occhi solo per lui”. E Mariana dice addio al fidanzato. Succede a una settimana dall’uscita dalla casa - a darne la notizia lei stessa : La sua presenza dentro la casa del Grande Fratello non è certo passata inosservata. Il suo sorriso, e ancora di più la sua bellezza, hanno colpito tutti. Da Alberto Mezzetti, il Tarzan di Viterbo, che non ha lesinato apprezzamenti su di lei, a Luigi Favoloso protagonista di un “pericoloso” avvicinamento che gli occhi delle telecamere hanno prontamente immortalato. Parliamo di Mariana che a pochi giorni dall’uscita del bunker di Cinecittà, ...

Messina - terzo prelievo multiorgano al Policlinico in poco più di una settimana : Sembra si stia attivando un piccolo circuito virtuoso attorno alle donazioni di organi. Nella notte tra mercoledì 23 e oggi, infatti, al Policlinico universitario “G. Martino” di Messina è stato effettuato il terzo prelievo multiorgano in poco più di una settimana. È stato il figlio di una donna palermitana di 47 anni, deceduta in seguito a rottura di aneurisma cerebrale, ad acconsentire alla donazione. Il cuore è stato prelevato da un’équipe ...

Playoff Serie B rinviati di una settimana : ecco il nuovo calendario : Non è ancora tempo per i Playoff di Serie B , spareggi promozione rinviati di una settimana . Caos dettato dalla situazione del Bari , deferito a causa dei ritardati pagamenti Irpef e contributi Inps ...

“Sembrava dormisse” - tengono in casa il corpo della figlia 12enne morta da una settimana : I genitori e i fratelli della piccola Daisy hanno deciso di tenere in casa il corpo della bimba per una settimana per elaborare il lutto: "È stato bello essere in grado di sentirsi come se fosse ancora con noi. Così ora la ricorderemo invece che sdraiata in un anonimo e freddo lettino di obitorio"Continua a leggere

Peugeot 208 - una settimana con la GT Line PureTech Turbo 110 EAT6 S&S [Day 4] : La protagonista del nostro Diario di Bordo questa settimana è la Peugeot 208 PureTech Turbo 110 EAT6 S&S in allestimento GT Line. L'equipaggiamento di serie prevede, fra l'altro, fari fendinebbia con funzione cornering, cerchi di lega da 17", terminale di scarico cromato, battitacco di alluminio con scritta Peugeot nera, cassetto portaoggetti refrigerato con sportello, climatizzatore automatico bi-zona, Pack Visibilità ...

una Vita anticipazioni - puntate settimanali dal 28 maggio al 1° giugno 2018 : Eccoci a nuove puntate settimanali relative alle anticipazioni della soap iberica Una Vita che da lunedì 28 maggio a venerdì 1° giugno 2018 mostreranno il ritorno in libertà di Cayetana. La donna, con mille scheletri nell’armadio, ancora una volta l’ha fatta franca e tornerà alle ripicche e strategie malefiche per ottenere vendetta contro chi le ostacolerà la strada. Che dobbiamo attenderci dai prossimi episodi? anticipazioni Una ...

Peugeot 208 - una settimana con la GT Line PureTech Turbo 110 EAT6 S&S [Day 3] : La protagonista del nostro Diario di Bordo questa settimana è la Peugeot 208 PureTech Turbo 110 EAT6 S&S in allestimento GT Line. L'equipaggiamento di serie prevede, fra l'altro, fari fendinebbia con funzione cornering, cerchi di lega da 17", terminale di scarico cromato, battitacco di alluminio con scritta Peugeot nera, cassetto portaoggetti refrigerato con sportello, climatizzatore automatico bi-zona, Pack Visibilità ...

San Severino - schianto in auto : giovane mamma muore dopo una settimana di agonia : SAN Severino - Ilaria Raggi non ce l'ha fatta. Si è spenta all'ospedale di Torrette di Ancona la giovane mamma che martedì scorso era stata coinvolta in un terribile frontale lungo la strada ...

Ancora una settimana per attivare le offerte Wind Smart Easy con 20 o 30 Giga : Wind ha deciso di prorogare la possibilità di attivare alcune offerte della serie Wind Smart Easy, in scadenza oggi, di una settimana, dunque fino al 29 maggio. L'articolo Ancora una settimana per attivare le offerte Wind Smart Easy con 20 o 30 Giga proviene da TuttoAndroid.

Schianto in strada col figlioletto - Ilaria muore dopo una settimana di agonia : La 44enne Ilaria Raggi stava accompagnando in auto il figlio a scuola prima di andare al lavoro come faceva sempre da qualche mese dopo aver lasciato i container post terremoto in cui aveva vissuto per oltre un anno per l'inagibilità della sua casa. Per il figlio 12enne solo ferite lievi per lei invece non c'è stato nulla da fare.Continua a leggere

Peugeot 208 - una settimana con la GT Line PureTech Turbo 110 EAT6 S&S [Day 2] : La protagonista del nostro Diario di Bordo questa settimana è la Peugeot 208 PureTech Turbo 110 EAT6 S&S in allestimento GT Line. L'equipaggiamento di serie prevede, fra l'altro, fari fendinebbia con funzione cornering, cerchi di lega da 17", terminale di scarico cromato, battitacco di alluminio con scritta Peugeot nera, cassetto portaoggetti refrigerato con sportello, climatizzatore automatico bi-zona, Pack Visibilità ...

Giro d'Italia - parte l'ultima settimana con una crono : venerdì la Cima Coppi : Tutte le strade portano a Roma ma uno solo nella Capitale, domenica pomeriggio sarà felice di avere imboccato quella giusta per conquistare il Giro d'Italia. Adesso quel signore si chiama Simon Yates ...