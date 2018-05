In Irlanda vince il Sì Premier | nuova legge su aborto legale entro fine anno

democratica

: Irlanda, referendum aborto: exit poll, vince legalizzazione - SkyTG24 : Irlanda, referendum aborto: exit poll, vince legalizzazione - RaiNews : #Irlanda, storica svolta al referendum sull'aborto: secondo gli exit poll vince la legalizzazione dell'interruzione… - PescaAngela : RT @LolloNicolao: Vince il sì con il 68%. In #Irlanda l'#aborto non è più illegale. #Referendum2018 -

(Di sabato 26 maggio 2018) Nel 2013, sull'onda di un caso di cronaca che ha visto la morte di una donna, fu promulgato il " Protection of Life During Pregnancy Act " , unache consente l'limitatamente ai casi in ...