Il tema di un bambino : “Odio lo smartphone - mamma ci passa tutto il giorno” : Un bambino che frequenta la seconda elementare di una scuola della Louisiana ha scritto un tema in cui lamenta che la madre trascorre troppo tempo con lo smartphone , e che per questo sarebbe un'invenzione "da abolire".Continua a leggere

SCUOLA/ Matematica - cosa fare quando un bambino "spegne" il cervello? : Come contrastare l'insuccesso scolastico in Matematica e riportare dentro l'alveo di un buon apprendimento allievi con grosse lacune o un atteggiamento di chiusura? PAOLA BRUNO LONGO