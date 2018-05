Il tappone Susa-Cervinia oggi decide tra Froome in rosa e Dumoulin a 37'

Giro d’Italia 2018 - ventesima tappa : Susa-Cervinia. L’ultimo tappone alpino per decidere la classifica : La ventesima tappa del Giro d’Italia 2018 metterà la parola fine sulla lotta per la Maglia Rosa e delineerà in modo definitivo la classifica generale di questa edizione. L’ultimo tappone alpino prevede un percorso di 214 km da Susa a Cervinia, con i corridori che dovranno affrontare ben tre GPM di prima categoria. Andiamo a scoprire nel dettaglio il percorso della ventesima tappa del Giro d’Italia. La prima parte di tappa non ...