Il tappone alpino Susa-Cervinia deciderà chi tra Froome e Dumoulin vincerà il Giro

Giro d’Italia 2018 - finalmente il tappone alpino! Colle delle Finestre - Sestriere e Jafferau. Chi ha le gambe può fare la storia : Siamo arrivati al momento più importante del Giro d’Italia 2018: domani diciannovesima tappa, si parte da Venaria Reale e si giunge dopo 184 chilometri in quel di Bardonecchia, in vetta allo Jafferau. Una giornata che sarà sicuramente da ricordare: annunciata come la frazione clou di questa Corsa Rosa. La situazione in classifica generale può ispirare i rivali di Simon Yates ad attaccare sin dalle prime parti di gara: andiamo a scoprire ...