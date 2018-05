huffingtonpost

: Il significato nascosto dello stemma reale realizzato per Meghan Markle - HuffPostItalia : Il significato nascosto dello stemma reale realizzato per Meghan Markle - CLetterarie : Come si capisce che un libro è davvero un grande romanzo? Lo è quando ti apre prospettive nuove e continui a farti… - theyhelpedme_ : Non sapevo che i Bangtan parlassero di droghe e ragazzini problematici. Siete cosi close minded che non capite il s… -

(Di sabato 26 maggio 2018) Passato il royal wedding,è unaa tutti gli effetti e, in quanto tale, meritava anche unoaraldico tutto suo. Casa Windsor non ha perso tempo e ha chiesto Thomas Woodcock, re d'armi dell'Ordine della Giarrettiera, di idearne uno personalizzato, che potesse richiamare particolarità ed origini della neo-duchessa di Sussex. A renderlo noto è Kensington Palace attraverso il suo account Instagram.Introducing The Duchess of Sussex's Coat of Arms. Follow our Story to find out more.Un post condiviso da Kensington Palace (@kensingtonroyal) in data: Mag 25, 2018 at 6:39 PDTSotto la supervisione della stessa, Woodcock ha pensato a unoin cui al al leone coronato, emblema di casa Windsor, si unissero altri elementi fortemente simbolici: una colomba bianca (qualcuno lo ha visto come simbolo di sudditanza al felino) che sostiene uno scudo ...