Il Salvini ' arrabbiato' è pronto a far saltare tutto per Savona

Governo MS5-Lega - nodo ministero dell’Economia - Savona/ Salvini arrabbiato - Di Maio gli mette like : è stallo : Governo MS5-Lega, nodo ministero dell’Economia, Savona, Salvini arrabbiato, Di Maio gli mette like: è stallo. Non si sblocca la questione relativa alla posizione dell'economista(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 08:46:00 GMT)

Governo - è braccio di ferro su Savona all'Economia. L'ira di Salvini : Sono davvero arrabbiato : Salvini-MATTARELLA , MURO CONTRO MURO - Il nodo da sciogliere è sempre quello del ministero dell'Economia, con il discusso nome di Paolo Savona che per il Colle non sarebbe garanzia di un solido ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora. Governo - Salvini arrabbiato con Mattarella - Di Maio mette like (26 maggio) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora. Governo, Salvini arrabbiato e Di Maio mette like su Facebook. Stasera la finale di Champions League, Real Madrid-Liverpool (26 maggio 2018)(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 04:35:00 GMT)

Conte al Colle ma senza la lista dei ministriNodo Savona - Salvini sbotta su Fb : "Sono davvero arrabbiato" e Di Maio mette il "like" : Il presidente del Consiglio incaricato si è recato al Quirinale per un colloquio informale e senza la lista dei ministri. Resta da sciogliere il nodo-Savona. Salvini sbotta su Facebook e il leader del M5s gli concede un "mi piace"

Salvini : 'Sono davvero arrabbiato' : Se il prof eurocritico non dovesse spuntarla, al suo posto sarebbe pronta una figura politica. Nei giorni scorsi sono salite le quote del vicesegretario leghista Giancarlo Giorgetti, ma il suo ruolo ...

Governo - braccio di ferro su Savona. Conte al Colle ma senza lista. Salvini : sono arrabbiato : Il premier incaricato a colloquio con Mattarella per sbloccare lo stallo su una delle caselle chiave del nuovo Governo:?quella di ministro dell’Economia. Di Maio, e soprattutto Salvini, insistono infatti sul nome di Paolo Savona nonostante le perplessità del Colle. E da Conte non sono state fornite al Quirinale indicazioni sui tempi per la presentazione della lista dei ministri. «sono davvero arrabbiato», scrive a tarda sera il leader della ...

Conte al Colle - ma resta lo scontro su Savona all'Economia. Salvini "arrabbiato". Spread a 205 : Così il leader della Lega, Matteo Salvini che al termine dell'incontro non si sbilancia su Savona all'economia e taglia corto con i cronisti: "Deciderà Conte". Conte a colloquio con Visco: "Parlato ...

Conte-Mattarella - scontro su Savona La Lega : «No a piani B o salta tutto» Salvini su Fb : «Sono arrabbiato» Quanto ci costa l’effetto spread? : Il premier incaricato al Quirinale per aggiornare Mattarella sugli sviluppi della formazione dell’esecutivo. In mattinata il summit alla Camera con i leader M5S e Lega

Salvini : "Sono davvero arrabbiato"<br>e Di Maio gli mette il like : La politica viaggia anche sui social, si sa. Ormai Facebook e Twitter sono i principali canali attraverso cui seguire i leader dei partiti, che li usano per le comunicazioni ufficiali e anche per qualche sfogo. Questa sera, intorno alle 21, Matteo Salvini ha scritto solo una frase: "Sono davvero arrabbiato" e tra le migliaia di like c'è anche quello di Luigi Di Maio.Oggi Di Maio e Salvini hanno lavorato in mattinata con il Premier incaricato ...

Conte-Mattarella - scontro su Savona Salvini su Facebook : «Sono arrabbiato». E Di Maio mette un like Quanto ci costa l’effetto spread? : Il premier incaricato al Quirinale per aggiornare Mattarella sugli sviluppi della formazione dell’esecutivo. In mattinata il summit alla Camera con i leader M5S e Lega

Conte al Colle - resta nodo Savona. Salvini su Fb : sono arrabbiato. Di Maio mette like : Il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte è stato oggi al Quirinale per un incontro informale con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Conte, che è stato...

Salvini : "Sono davvero arrabbiato" : Molto probabile il riferimento al rebus della formazione del nuovo esecutivo, con il nodo del ministero dell'Economia ancora da sciogliere. Il post di Salvini ha ricevuto il like di Luigi Di Maio . ...

