Il Real Madrid vince la Champions League | Liverpool ko 3-1 Terza consecutiva per i

(Di sabato 26 maggio 2018) A Kiev è successo di tutto nella finale ditra ile il. Le reti sono arrivate tutte nel secondo tempo anche se nella prima frazione si è dovuto registrare il forfait di Salah, uscito al 30', per un infortunio alla spalla. Nella ripresa è sceso però in campo Karius che ha spalancato la porta a Benzema al 51'. Mané ha subito pareggiato i conti ma Bale, al 64', ha riportato in vantaggio ilcon un gol in rovesciata da urlo. All'83' altra clamorosa papera di Karius che regala un'altra rete ai blancos sul tiro di Bale da oltre trenta metri. Nel finale spazio anche per la consueta invasione di campo che disturbato Cristiano Ronaldo che si stava per involare a rete per segnare il quarto gol. Ilcosì la tredicesimanella sua storia ma deve ringraziare il portiere dele l'infortunio di Salah. Per i Reds invece resta ...