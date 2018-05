Il rapper che contesta il re ed esalta l' Eta fugge all' estero come i leader catalani

'25 Ax - Il bello di essere J-Ax' - esce oggi la raccolta che celebra un quarto di secolo del rapper : esce oggi '25 Ax - Il bello di essere J-Ax', la raccolta con cui J-Ax celebra i suoi 25 anni di discografia, che contiene i successi più significativi dell'artista, dal 1993 - anno in cui usciva il ...

Destra vs sinistra : capire la politica italiana con Gaber - ma anche con il rapper Ghali : Facendo un piccolo salto temporale dal '94 al 2018, ecco un estratto del singolo "Cara Italia" del tanto amato quanto odiato Ghali: "Ma che politica è questa? Qual è la differenza tra sinistra e ...

Biondo userà l'autotune?/ Amici 2018 - Einar dice la sua sul "trucchetto" usato dal rapper : Biondo torna in scena nel serale di Amici 2018, superata la prima fase dovrà duettare con Emma, questo gli permetterà di dimenticare le polemiche? Ci sarà una sorpresa per lui?(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 10:31:00 GMT)

Kanye West : dopo le polemiche per i tweet pro-Trump il rapper pubblica due nuovi pezzi - ASCOLTA : ... andò a trovarlo alla Trump Tower ?, , eppure i tweet pubblicati dal rapper hanno scatenato le reazioni contrariate non solo della scena hip hop, ma del mondo della musica più in generale. Qualcuno, ...

HEATHER PARISI VS BIONDO/ Amici 17 - il rapper scopre le parole della madre : critiche dal web : Nonostante la presa di posizione della Fascino e le parole della De Filippi nella diretta di sabato, continua la diatriba social tra HEATHER PARISI e i fan di BIONDO, cosa succederà?(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 22:15:00 GMT)

Eminem : il rapper ha festeggiato un traguardo molto importante (e non c’entra il Coachella) : Continua così! The post Eminem: il rapper ha festeggiato un traguardo molto importante (e non c’entra il Coachella) appeared first on News Mtv Italia.

Kendrick Lamar - il rapper da Pulitzer che racconta l’America come nessun altro : Il premio Pulitzer per la musica 2018 se lo è portato a casa Kendrick Lamar, uno dei rapper più famosi e amati in circolazione. Lamar si è preso così la sua rivincita (con interessi): DAMN, il suo quarto disco, era infatti stato battuto agli ultimi Grammy Awards da 24K Magic di Bruno Mars. Kendrick Lamar è il primo rapper a vincere il Pulitzer come musicista: dal 1943, anno in cui il famoso premio letterario ha deciso di dare un riconoscimento ...

J-Ax apre negozio di "marijuana legale"/ rapper commesso all'inaugurazione : "Giorno che aspettavo da 20 anni" : J-Ax apre negozio di "marijuana legale": nella città di Milano il Rapper commesso nel giorno dell'inaugurazione di Mr.Nice e svela che aspettava questo momento da vent'anni.(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 23:33:00 GMT)

FABRI FIBRA/ il "rapper più odiato d’Italia" che si schiera contro il bullismo (Saturday Night Live) : FABRI FIBRA sarà uno degli ospiti di questa sera del Saturday Night Live, condotto da Claudio Bisio. Gli ultimi grandi successi del rapper e le date del nuovo tour.(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 10:50:00 GMT)

Quentin40 - chi è il rapper 23enne che tronca le parole (e che non copia Ghali o Sfera) : Il suo punto di forza sta nel troncare le parole. Lo fa con arroganza, con quella spocchia tipica dei giovani che vogliono distinguersi e provare ad affermarsi. Già perché Vittorio Crisafulli, in arte Quentin40, è uno degli artisti emergenti più interessanti della nuova scena rap italiana. Giovanissimo (classe 1995) cresciuto ad Acilia, borgata romana, rispetto ai suoi coetanei ha qualcosa di diverso, di originale. Diciamolo subito: in un ...

