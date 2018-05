Il primo benchmark di Samsung Galaxy Note 9 con Exynos 9810 appare su Geekbench

Nokia X6 primo benchmark su GeekBench : il confronto con Nokia 7 Plus : Il prossimo smartphone di fascia media Nokia X6 è stato individuato nel database del Benchmark GeekBench: ecco un primo confronto prestazionale con il Nokia 7 Plus.HMD Global nel 2018 ha già lanciato una serie di nuovi smartphone destinati sia alla fascia alta del mercato, con il Nokia 8 Sirocco, e di fascia media-alta con i nuovi Nokia 6 2018 e Nokia 7 Plus; quest’ultimo fa parte pure della gamma Android One di Google.Continue reading ...