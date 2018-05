Il Parma sogna un colpo di mercato | per l' attacco c' è Balotelli

ilgiornale

: Parma sogna Balotelli: Raiola in città per incontrare Faggiano e quel messaggio social di Mario… - #Parma #sogna… - zazoomblog : Parma sogna Balotelli: Raiola in città per incontrare Faggiano e quel messaggio social di Mario… - #Parma #sogna… - zazoomblog : Parma sogna Balotelli: Raiola in città per incontrare Faggiano e quel messaggio social di Mario… - #Parma #sogna… - Sport_Fair : Parma sogna Balotelli: Raiola in città per incontrare Faggiano e quel messaggio social di Mario... -

(Di sabato 26 maggio 2018) Un club importante come ilè finalmente tornato in Serie A. Il "suicidio sportivo" del Frosinone ha permsso così ai ducali di tornare nella massima serie e senza dover passare per gli insidiosi playoff che dovranno invece essere disputati dai ciociari. La dirigenza sta lavorando duramente per costruire una squadra che possa disputare un campionato in tutta serenità senza rischiare la retrocessione in Serie B. Secondo quanto riporta la Gazzetta di, ila sopresa per la Serie A potrebbe essere Mario. Il 27enne bresciano dopo due grandi annate al Nizza potrebbe far ritorno in Italia visto che ha voglia di rilanciarsi nel nostro campionato.Inoltre, il suo agente Mino Raiola, proprio ieri, è stato avvistato in città e questo fa presupporre che abbia incontrato la società ducale. Infine, un altro e importante indizio da tenere in considerazione è la felicità di ...