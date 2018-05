Il mistero dei Templari | film stasera in tv 30 maggio | trama | curiosità | streaming

Mondiali 2018 - mistero sulla conduzione dei programmi Mediaset : confermati Savino e la Gialappa’s - ma manca il volto femminile : Meno di un mese ci separa dall’inizio del Campionato mondiale di Calcio 2018, che si svolgerà dal 14 giugno al 15 luglio in Russia. E Mediaset scalda i motori perché, come ampiamente noto, per la prima volta nella storia è stata l’azienda del Biscione ad aggiudicarsi i diritti: Canale 5 e Italia 1 si alterneranno nella trasmissione delle partite, ma non mancheranno i programmi di commento (più o meno serioso) e contorno alle dispute ...

'La tela dei boss' - Lo Verso indaga su mistero Caravaggio rubato : ... arrestare Matteo Messina Denaro, l'ultimo 'Padrino' di Cosa Nostra in fuga, e restituire l'opera di Caravaggio agli occhi del mondo. "Un quadro non scappa. Per anni il dipinto è stato considerato al ...

Da Maria De Filippi a Bonolis passando per le fiction : il mistero dei programmi mai andati in onda : La stagione televisiva volge al termine e fra successi annunciati e sorprese inaspettate, sono molti i programmi annunciati che poi realmente non hanno mai visto la luce. La lista delle tramissioni ...

Il mistero dei teschi di cristallo/ Su Cielo il film di Todor Chapkanov (oggi - 16 maggio 2018) : Il mistero dei teschi di cristallo, il film in onda su Cielo oggi, mercoledì 16 maggio 2018. Nel cast: Richard Burgi, Wendy Glenn, Sam Redford, alla regia Todor Chapkanov. Il dettaglio.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 17:09:00 GMT)

“Ecco da dove vengono”. Risolto il mistero dei “piedi mozzati” : parti del corpo di misteriose vittime erano apparse in riva al mare - tra l’orrore dei bagnanti. Ora - finalmente - la soluzione a un caso davvero agghiacciante : Uno dei casi che aveva inquietato di più la stampa e gli utenti di tutto il mondo nel corso degli ultimi anni, un mistero a tinte horror Risolto soltanto ora. Tutto è successo in Canada, a Vancouver, dove per dieci lunghi anni la polizia si è trovata a fare i conti con la storia dei “piedi mozzati”. L’ultimo avvistamento risaliva a qualche mese fa, quando passeggiando in spiaggia con il suo cane un uomo si era imbattuto ...

Canada - il mistero dei 14 piedi mozzati ritrovati dal 2007/ Caso risolto : è tutta “colpa” delle scarpe… : Canada, il mistero dei 14 piedi mozzati ritrovati dal 2007, Caso risolto: è tutta “colpa” delle scarpe. Negli ultimi 11 anni sono emersi diversi piedi, apparteneti a persone scomparse(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 15:59:00 GMT)

Canada - svelato il mistero dei 14 piedi mozzati nelle scarpe ritrovati sulle spiagge : L'ultimo ritrovamento pochi giorni fa ma il mistero era iniziato nel 2007. La spiegazione, secondo gli esperti forensi, sarebbe da ricercare proprio nelle scarpe che indossano.Continua a leggere

Il mistero dei daini trafitti dalle frecce ma ancora vivi : daini trafitti da frecce, che se ne vanno in giro come se niente fosse. Un singolare fenomeno di cui sono stati registrati diversi casi nelle foreste dell'Oregon, nel nord-ovest degli Stati...

“Non ci credo”. Il mistero dietro la “coppia più bella del web” : chi li incontra si ferma per complimentarsi - vedendo i due fidanzatini sempre sorridenti e felici. Uno dei due - però - nasconde un incredibile segreto. Ci arrivate da soli? : “Che fortunato, ti sei trovato proprio una ragazza stupenda”, “non sai quanto invidio, devi essere orgoglioso”. E via, su questa falsariga, ogni volta che questo giovane esce di casa per andare a fare una bella passeggiata insieme a lei, la fidanzata dei sogni, quella capace di attirare le attenzioni di amici e conoscenti ogni volta che la coppia viene avvistata in libera uscita. Puntualmente, però, il povero Ameen ...

Il mistero dei Templari – National Treasure : cast - trama e curiosità del film con Nicolas Cage : Venerdì 20 aprile, a partire dalle 21.25, va in onda su Italia Uno Il mistero dei Templari – National Treasure, film diretto da Jon Turteltaub che vanta anche la presenza nel cast oltre che di Nicolas Cage anche di Diane Kruger (che di recente ha cambiato fidanzato) e Sean Bean, l’indimenticabile Ned Stark di Game of Thrones (e che ogni tanto si diverte a mandare in confusione i fan con qualche dichiarazione sconvolgente). Il mistero ...

Ballando - Giuliana De Sio e il mistero dei camerini distrutti : «Stanno circolando immagini...» : MILANO - La partecipazione di Giuliana De Sio a ' Ballando con le stelle ', come riportato da Leggo.it , è stata molto movimentata e si era anche favoleggiato circa dei camerini distrutti dall'attrice.

