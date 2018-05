Il Maggio felino premia i gattofili d’Italia anche noi di Vanity

vanityfair

: Anche quest’anno l’#AeronauticaMilitare partecipa alla NATO Tiger Meet. Fino al 25 maggio a Poznan Krzesiny, in… - ItalianAirForce : Anche quest’anno l’#AeronauticaMilitare partecipa alla NATO Tiger Meet. Fino al 25 maggio a Poznan Krzesiny, in… - RossoParma : Felino, ordinanza contro incuria ed abbandono dei terreni: sanzioni per chi non sistema entra il 31 maggio - CryAntonino : RT @RossoParma: Felino, ordinanza contro incuria ed abbandono dei terreni: sanzioni per chi non sistema entra il 31 maggio @CryAntonino htt… -

(Di sabato 26 maggio 2018) Marina non c’è. È a casa che dorme. A celebrare i gatti, protagonisti del(13^a edizione) che si è celebrato il 25nella biblioteca di Comune di Fiesole, c’erano solo alcuni cani. E se è vero che a ogni applauso hanno fatto seguire un abbaio (inconsapevole segno di protesta?), questa bizzarra asimmetria potrebbe essere la prova che i gatti davvero sono creature magiche, capaci di affascinare in un modo del tutto sconosciuto i loro colleghi canini. Ovvero senza sforzo apparente. LA STORIA DI MARINA, GATTA SINDACO Marina è la gatta sindaco di Gravellona Lomellina. Ed è il suo papà umano, Massimo Rossi, a dover spiegare che, appunto, se n’è rimasta a casa a riposare. Il suo ingresso negli uffici del Comune lo ha fatto nell’estate del 2013. Dopo una vita non facilissima nelle campagne vigevanesi. Da allora, le mattinate le passe in ufficio (e ...