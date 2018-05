Il lancio di Honor 10 Lite potrebbe essere dietro l’angolo

Honor 10 arriva in Italia il 15 maggio con prezzo già scontato al lancio : ecco come : Huawei inizierà la commercializzazione in Italia del nuovo Honor 10 a partire dal 15 maggio 2018, ma c’è già in atto una promozione sul sito ufficiale che vi permetterà di acquistarlo scontato: ecco come.Ufficializzato in Cina lo scorso 19 aprile 2018, Honor 10 è il nuovo smartphone android top di gamma del marchio secondario di Huawei che molto presto farà il suo debutto pure sui mercati internazionali.Infatti in data 15 maggio 2018 ...