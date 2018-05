Il gran gol di Gareth Bale nella finale di Champions League | in rovesciata

Golf – BMW PGA Championship : grande rimonta di Francesco Molinari e Manassero : Eurotour: nel BMW PGA Championship gran rimonta di Francesco Molinari e Manassero. Si è portato al comando il nordirlandese Rory McIlroy ed è rimasto tra i top ten Nino Bertasio Il nordirlandese Rory McIlroy ha preso il comando con 132 (67 65, -12) colpi, grazie a un 65 (-7) miglior score di giornata, nel BMW PGA Championship (European Tour), evento equiparato a un major e prima delle otto prestigiose gare delle Rolex Series che anticipa di una ...

“Ora ci hai proprio rotto”. grande Fratello - Danilo all’angolo : tutti contro. Ecco perché : Grande Fratello, tutti contro uno. Laddove l’uno, a sorpresa, è Danilo Aquino, il concorrente romano sopravvissuto all’ultima nomination e ora finito nel mirino degli altri inquilini della Casa. Poche ore prima era stato l’amico (o ex?) Filippo, deluso dal suo atteggiamento in puntata, a dirgliene quattro ora sono arrivati anche Alberto, Alessia, Simone e Veronica. Un passo alla volta. Prima lo sfogo di Filippo: ...

Il Papa porta migranti e clochard al Golden Gala di Roma : L'obiettivo, spiega il comunicato, 'è quello di offrire una serata di festa e di amicizia, attraverso la bellezza di uno sport universale e semplice come l'atletica e di rilanciare i valori dell'...

grande successo all'Olgiata per la Calciattori Golf Cup 2018 : Roma, 24 mag. , askanews, Tutti insieme, storici calciatori e attori italiani, sul campo da Golf per un torneo all'insegna di una campagna etica di sensibilizzazione sui giovani alla pratica di una ...

Nina Moric - magra e con la cicatrice a metà gola/ Il segno evidente anche al grande Fratello 2018 : Nina Moric magra e con una cicatrice a metà gola: che cosa le è successo? Il segno visibile anche nel corso della sua nuova ospitata al Grande Fratello 2018(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 22:40:00 GMT)

Vacanze a giugno : a Cogolo di Pejo (TN) escursioni nel Parco Nazionale dello Stelvio - relax e grandi offerte : È immerso nel verdissimo cuore del Parco Nazionale dello Stelvio, il Kristiania Leading Nature & Wellness Resort di Cogolo di Pejo (TN), punto di partenza ideale per andare alla scoperta di specie protette di piante e fiori, di cervi, stambecchi, caprioli, marmotte e di un territorio incantevole che sa donare un grande senso di pace, ma anche mille opportunità per attività all’aria aperta. Gli sportivi possono sbizzarrirsi tra i ...

“È stato denunciato” : altra tegola sul grande Fratello. Grossi guai per il concorrente : Non sembra avere davvero pace questa edizione del Grande Fratello, che prosegue in una vorticosa alternanza di liti, squalifiche, minacce e proteste da parte di sponsor e spettatori, sempre meno in linea con un programma che sembra davvero aver fatto della violenza verbale il suo spiacevole marchio di fabbrica. Agli annali questa edizione 2018, che ha visto il ritorno al timone di comando della sempreverde Barbara D’Urso, ha già ...

Trump contro i migranti irregolari : "Non sono persone ma animali" : Animals . Animali. Donald Trump attacca a testa bassa quei migranti che entrano in America senza documenti. Poi passa ad attaccare il Messico che non 'fa niente' per aiutare gli Stati Uniti per ...

Trenitalia e il grande sport - Frecciarossa partner anche per il Golf : Trenitalia con i suoi Frecciarossa e gli altri treni del network sempre più partner del grande sport. Dopo i Campioni del Calcio , Frecciarossa è tra l'altro 'Treno ufficiale' di numerose squadre di

Festival di Cannes - il ritorno di Valeria Golino : “Euforia” - l’amore fraterno ritrovato (anche grazie alla grande bellezza) : Film sulla fratellanza, ma anche – perchè no – sulla morte. Dall’altro lato della barriera dell’esordio Miele, perché qui l’ultimo respiro è allontanato. Forse anche per questo Valeria Golino ha deciso di titolarlo Euforia, un sostantivo che la rappresenta da intelligente, positiva e bellissima come sempre. A Cannes sembra aver fatto un abbonamento alla sezione Un Certain Regard “e ne vado fiera, certo se Fremaux ci avesse invitati ...

Diretta/ Sampdoria Napoli (risultato live 0-1) info streaming video e tv : la sblocca Milik con un gran gol! : Diretta Sampdoria Napoli, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. I partenopei hanno abbandonato il sogno scudetto, blucerchiati lontani dall'Europa(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 22:09:00 GMT)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A / Moduli - scelte e dubbi : le tegole granata (37^ giornata) : PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: le mosse degli allenatori in vista della 37^ giornata del primo campionato italiano. I problemi in casa biancoceleste per Mister Inzaghi.(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 14:32:00 GMT)