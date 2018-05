Il gol in rovesciata di Gareth Bale nella finale di Champions League

Finale Champions 2018 - Bale come Ronaldo? Il gol in rovesciata è clamoroso : Il paragone è partito in automatico. Perché due rovesciate così simili nella stessa edizione della Champions League sono una rarità, clamoroso come arrivino da giocatori della stessa squadra. gareth ...

Il gran gol di Gareth Bale nella finale di Champions League - in rovesciata : Era appena entrato in campo al posto di Isco, e ha segnato il 2-1 con un'acrobazia notevole The post Il gran gol di Gareth Bale nella finale di Champions League, in rovesciata appeared first on Il Post.

Risultati Serie A : tutti i gol. Simy in rovesciata imita Ronaldo. : Ancora una rovesciata rovina la festa alla Juventus. Questa volta non è un campione internazionale come Ronaldo ma ma un centravanti che arriva dalla Nigeria e gioca con il Crotone ed ha un nome ...

Serie A 33esima giornata il Crotone blocca la Juve e riapre il campionato. Grande gol di Simy in rovesciata : Crotone 1 Juventus 1 Marcatori: 17° Douglas Costa, 65° Simy Crotone (4-3-3): Cordaz, Faraoni, Capuano, Ceccherini, Martella, Barberis, Mandragora, Rohden

gol in rovesciata - CR7 e i suoi fratelli di acrobazie : Gol in rovesciata, CR7 e i suoi fratelli di acrobazie La rovesciata (anche mezza) è senza dubbio uno dei gesti più spettacolari del calcio. Il pioniere della moderna acrobazia è stato il brasiliano Leonidas nel 1932. Non bisogna avere particolare talento o essere un fuoriclasse per compierla, conta solamente seguire l’istinto e avere (anche) fortuna. […]

I gol in rovesciata più belli della storia : I gol in rovesciata più belli, famosi e spettacoli della storia Trevor Sinclair, QPR-Barnsley 3-2 , 25 gennaio 1997, In Inghilterra, statene sicuri, è uno dei più famosi. Tanto che in molti lo ...

Zlatan Ibrahimovic punge Cristiano Ronaldo : 'La rovesciata con la Juve? Un bel gol - ma provi a farlo da 40 metri' : Incorreggibile Zlatan Ibrahimovic . Cristiano Ronaldo allo Stadium contro la Juventus segna uno dei gol più belli nella storia del calcio in rovesciata? Lo svedese gli risponde così: 'Un bel gol, un ...

Ronaldo batte Buffon in rovesciata : 'Il mio gol più bello - ai tifosi della Juve dico 'Grazie'' : Un gol da cineteca con tutto il pubblico dell'Allianz Stadium che si alza in piedi ad applaudire . Cristiano Ronaldo ha illuminato la notte di Champions League e alla tv del Real Madrid racconta: 'È ...

Ibrahimovic punge Ronaldo dopo il gol : "Rete in rovesciata? La faccia da 40 metri" : Da pochi giorni a Los Angeles ed è già nel ciore dei tifosi: niente di meno che Zlatan Ibrahimovic . Lo svedese non si smentisce mai: entra in tackle sul potoghese nella notte che incorona Ronaldo ...