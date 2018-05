Il Genoa prova il doppio colpo - ci sono delle novità su Giuseppe Rossi Video : Calciomercato in fermento in casa Genoa [Video], con tante novita' di queste ultime ore. La prima riguarda l'ipotesi Sandro per il nuovo centrocampo di Davide Ballardini. Il portoghese dell'Antalyaspor, gia' nel mirino dei grifoni a gennaio, è reduce da un'esperienza in prestito al Benevento e dopo la retrocessione in B del club campano cerca nuove strade. Sandro, potenziale e ingaggio da top player L'ex Tottenham ha giocato in Inghilterra fino ...

Diretta/ Genoa Torino (risultato live 0-0) streaming video e tv : Pereira ci prova due volte! : Diretta Genoa Torino info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della classica partita per la 38^ giornata Serie A (oggi 20 maggio)(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 15:13:00 GMT)

Francesco Renzi - il figlio dell’ex premier in prova nelle giovanili del Genoa : Di cognome fa Renzi, dicono che sia un trascinatore ed è appassionato di calcio. Ma il suo nome non è Matteo. Si chiama Francesco, ha 17 anni ed è il primogenito dell’ex presidente del Consiglio. Nel suo futuro, però, non sembra esserci la politica. Francesco Renzi è un attaccante dell’Affrico, società dilettantistica di Firenze. E il Genoa lo ha voluto per un provino. Come anticipato dal giornalista Valerio Arrichiello sul Secolo ...

Genoa - Renzi junior in prova. Perinetti : 'Gioca molto bene al calcio' : Negli ultimi anni il papà è stato al centro del quadro politico italiano. Francesco Renzi, classe 2001, sta al centro dell'area di rigore: il posto del centravanti puro. Il bomber in grado di segnare ...

MATTEO RENZI - IL FIGLIO IN PROVA AL Genoa/ Il 17enne Francesco gioca centravanti : "Somiglia a Lucas Pratto..." : MATTEO RENZI, il FIGLIO in PROVA al GENOA: il primogenito dell'ex segretario del Partito Democratico si allena con la formazione Allievi Nazionale del Grifone(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 17:11:00 GMT)

Matteo Renzi - il figlio in prova al Genoa/ Il primogenito dell'ex segretario del Pd si allena con il Grifone : Matteo Renzi, il figlio in prova al Genoa: il primogenito dell'ex segretario del Partito Democratico si allena con la formazione Allievi Nazionale del Grifone(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 12:37:00 GMT)

Il figlio di Matteo Renzi in prova al Genoa : No, nulla a che vedere con la politica. Francesco Renzi, primogenito dell’ex presidente del consiglio, classe 2001, è un centravanti di belle speranze, che segna gol a raffica con la maglia dell’Affrico, società dilettantistica di Firenze.Già convocato per la Nazionale Under 17 Dilettanti, capocannoniere nel girone C degli Allievi Regionali, Francesco Renzi si è messo in evidenza a fine marzo, nel Torneo delle Regioni.Le sue prestazioni non sono ...