Il film da vedere oggi - sabato 26 maggio : Virtual lies-Fuori controllo [PRIMA TV] : Altro thriller mozzafiato per il ciclo di Rete 4 “sabato in giallo”: il film da vedere stasera, 26 maggio, si intitola Virtual lies-Fuori controllo e racconta della vita di una famiglia messa in pericolo dall’arrivo dell’amante Virtuale (e psicopatica) del marito. Tratto da una storia vera. film da vedere: Virtual lies-Fuori controllo Da qualche settimana Rete 4 dedica la prima serata del sabato a pellicole thriller, col ...

film in uscita - cosa vedere e cosa no. Da Mektoub my love : canto uno a Han Solo : a Star War Story : MONTPARNASSE: FEMMINILE SINGOLARE di Leonor Serraille. Con Laetitia Dosch, Souleymane Seye Ndiaye, Nathalie Richard. Francia 2017. Durata: 94’ Voto: 4/5 (DT) Una ragazza sui trent’anni, ferita alla fronte, sbraita sul pianerottolo davanti alla porta di un appartamento, poi si accascia. Si risveglia in ospedale, racconta a un infermiere il momento difficile con l’amante più grande di lei, sembra comicamente un po’ fuori di testa. Agguanta borse, ...

Il film da vedere oggi - mercoledì 23 maggio : Prima che la notte [PRIMA TV] : In occasione della Giornata della Legalità, andrà in onda in Prima tv su Rai 1 Prima che la notte, film da vedere di mercoledì 23 maggio. La storia di un uomo coraggioso e dai forti ideali, ennesima vittima di Cosa Nostra: Giuseppe Fava detto Pippo (scrittore, giornalista, saggista, sceneggiatore) ucciso nel gennaio del 1984. film da vedere: Prima che la notte Il film da vedere scelto dalla nostra redazione è il biografico/drammatico Prima che ...

L'invito di Marcello - il Dogman : 'Canaro - vieni a vedere il film' : ROMA 'Ammoree', urla dal finestrino della sua Seicento rossa. E tira fuori un sorriso irregolare e contagioso. Dopo l'interruzione di Cannes, il film di Marcellino Fonte può riprendere. Secondo tempo. ...

Il film da vedere oggi - lunedì 21 maggio : The legend of Tarzan [PRIMA TV] : In prima tv, arriva su Canale 5 The legend of Tarzan, film da vedere nella serata di lunedì 21 maggio. Il celebre personaggio allevato dalle scimmie è ora sposato con la sua Jane, vive a Londra ed è Conte di Greystoke, ma deve tornare in Congo per una nuova pericolosa avventura. film da vedere: The legend of Tarzan Il film consigliato di oggi, lunedì 21 maggio, è The legend of Tarzan, di genere azione/avventura/drammatico. La nuova pellicola con ...

Il film da vedere oggi - sabato 19 maggio : Il viaggio di Arlo : Che cosa sarebbe accaduto se il famoso asteroide ritenuto causa dell’estinzione dei dinosauri avesse mancato il “bersaglio”? Ce lo spiega Il viaggio di Arlo, film consigliato per la vostra serata di sabato 19 maggio. Una meravigliosa ed emozionante prima tv che appassionerà grandi e piccini. Una storia avventurosa e tenerissima, carica di effetti speciali sorprendenti, che affronta i temi della famiglia, della perdita, del ...

film in uscita - cosa vedere e cosa no nel weekend della Palma d’oro a Cannes : da Dogman a Deadpool 2 : IL CODICE DEL BABBUINO di Davide Alfonsi e Denis Malagnino. Con Denis Malagnino, Tiberio Suma, Stefano Miconi Proietti. Italia 2017. Durata 78’ Voto: 3,5/5 (DT) Hinterland romano, il corpo di una donna vittima di uno stupro viene ritrovato vicino ad un campo rom. Tiberio, il compagno della ragazza, cerca subito vendetta andando alla ricerca dei responsabili. Con lui, in auto, ad aiutarlo, c’è l’amico Denis, padre di famiglia senza lavoro che per ...

film in uscita al cinema - cosa vedere e cosa no : Loro 2 - Tonno Spiaggiato - La banalità del crimine - Il dubbio : Tonno Spiaggiato di Matteo Martinez. Con Frank Matano, Lucia Guizzardi, Niccolò Senni. Italia 2018. Durata: 90’ Voto 3,5/5 (DT) Francesco, un giovane stand-up comedian che non fa ridere nessuno, all’improvviso con una battuta sui capezzoli di sua nonna fa sbellicare Francesca, una cameriera un po’ in carne. Il ragazzo se ne innamora, stanno insieme tre anni, poi lei gli procura un’audizione con un impresario importante e lui per fare colpo ...

Il film da vedere oggi - venerdì 4 maggio : Last Vegas : Quattro amici, un movimentato addio al celibato, Las Vegas. Vi dicono niente questi indizi? No, non sto parlando di Una notte da leoni, ma di un’altra divertente commedia (non così demenziale!) che gli amanti del genere non possono perdersi! Il film consigliato per voi stasera, venerdì 4 maggio, si intitola Last Vegas e vede protagonisti quattro “mostri” del cinema, Robert De Niro, Morgan Freeman, Michael Douglas e Kevin Kline, ...

film in uscita al cinema - cosa vedere e cosa no nel weekend del 5 e 6 maggio : MANUEL di Dario Albertini. Con Andrea Lattanzi, Francesca Antonelli, Renato Scarpa. Italia 2017. Durata 98’. Voto 4/5 (DT) “Adesso tu esci e trova la tua strada”. Manuel è diventato maggiorenne. Dopo molti anni sta per uscire da un istituto minorile per chi non ha sostegno familiare. Faccia spigolosa e asimmetrica, capelli rasati a metà cranio, Manuel è un tipo giusto, un tipo buono e tollerante. Sua madre, inoltre, potrà uscire dal carcere ...

Netflix - film e serie TV da vedere a maggio : Quindi è un periodo perfetto per sedersi insieme sul divano e guardare le novità in streaming in arrivo su Netflix. Ecco i film e le serie TV da vedere a maggio. L'asilo dei papà . Un film uscito ...

«L'isola dei cani» : perché vedere il nuovo film di Wes Anderson : ... tra ironia surreale, momenti toccanti e satira politica , con una neanche troppo velata critica alla politica di Trump, . Ecco dunque tutto ciò che dovreste sapere sul film , senza spoiler, ...