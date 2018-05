Il concerto de Lo Stato Sociale a Bologna si farà | arriva l’ok dalla Prefettura

Il concerto de Lo Stato Sociale a Bologna negato dalla Soprintendenza - la band : “Non vogliamo mica distruggere la piazza” : È ancora polemica per il blocco da parte della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio in merito al concerto de Lo Stato Sociale a Bologna, nella cornice di Piazza Maggiore. A due settimane dall'evento, ancora non è chiaro se la band potrà esibirsi definitivamente o meno. Il concerto de Lo Stato Sociale a Bologna è in programma il 12 giugno, ad ingresso libero e gratuito. Non è cosa insolita l'organizzazione di eventi nella ...

Bologna - Gianni Morandi con lo Stato Sociale. "Il concerto si deve fare" : Bologna, 23 maggio 2018 - Il concerto in piazza Maggiore de 'Lo Stato Sociale ' il 12 giugno prossimo si deve fare . Parola di Gianni Morandi. L'artista bolognese si schiera infatti a fianco dello ...

Il concerto de Lo Stato Sociale a Bologna a rischio - il divieto dalla Soprintendenza : “Chi sono? Nessun valore culturale” : A rischio il concerto de Lo Stato Sociale a Bologna, in programma in Piazza Maggiore il prossimo 12 giugno. Il "no" al concerto de Lo Stato Sociale a Bologna verrebbe dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio, che al momento vorrebbe bloccare l'organizzazione dell'evento musicale. A rendere nota la notizia, il primo cittadino bolognese Virginio Merola a margine del consiglio comunale, che ha riferito le volontà della ...

Polemica politica di Lo Stato Sociale al concerto del Primo Maggio : video in Mi sono rotto il ca*** e Una vita in vacanza : La Polemica politica di Lo Stato Sociale al Concerto del Primo Maggio si accende con l'introduzione alla manifestazione che quest'anno ha affrontato la tematica della sicurezza sul lavoro. Ad aprire la nuova edizione è Stato proprio il conduttore Lodo Guenzi, leader di Lo Stato Sociale, che ha portato sul palco una nuova versione di Mi sono rotto il c****, esclusa dalla kermesse 2015, nella quale ha colto l'occasione per scagliarsi contro i ...

concerto PRIMO MAGGIO/ Gli Stato Sociale battono la censura grazie a Sanremo - i sindacati hanno rotto il... : Gli Stato Sociale battono la censura di tre anni fa grazie al secondo posto a Sanremo, i rapper intristiscono e a Taranto va in scena un vero CONCERTOne. PAOLO VITES