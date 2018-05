Il ciclone Mekunu colpisce Oman e Yemen

La potenza del ciclone Mekunu : piogge e venti fortissimi : La città di Salalah, in Oman, è stata travolta dall'arrivo del ciclone Mekunu che ha portato forti piogge raffiche di vento violentissime. La perturbazione è da poco '...

ciclone Mekunu - in Oman venti fino a 200 km/h - onde altre 12 metri e strade allagate : almeno 3 vittime [FOTO e VIDEO] : 1/23 ...

ciclone Mekunu : 19 dispersi - 2 navi affondate sull’isola di Socotra - in Oman sono già arrivati pioggia e vento [GALLERY] : 1/5 ...

Il ciclone Mekunu punta sull’Oman : chiuso l’aeroporto di Salalah : A causa dell’arrivo del ciclone Mekunu, l’Autorità Pubblica per l’Aviazione Civile dell’Oman ha reso noto che l’aeroporto di Salalah rimarrà chiuso per almeno 24 ore dalla mezzanotte di oggi. Il ciclone Mekunu ha causato 19 dispersi e ingenti danni in Yemen. L'articolo Il ciclone Mekunu punta sull’Oman: chiuso l’aeroporto di Salalah sembra essere il primo su Meteo Web.