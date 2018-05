Il cambiamento climatico che non ci aspettiamo

cambiamento climatico - specie aliene invasive e distruzione di habitat : tutti i numeri sulla Biodiversità e le minacce alla sua conservazione : L’attuale ritmo di estinzione delle specie animali e vegetali è considerato da 100 a 1.000 volte superiore a quello registrato in epoca pre-umana. Gli scienziati ritengono che siamo di fronte alla sesta estinzione di massa, questa volta per cause antropiche, persino superiore a quella che ha segnato la fine dei dinosauri, 65 milioni di anni fa. Dal 1500 a oggi, le specie estinte documentate sono 765, di cui 79 mammiferi, 145 uccelli, 36 anfibi. ...

cambiamento climatico - la corrente del Golfo ha perso forza (insieme ad altre) : Stiamo andando incontro a eventi climatici catastrofici alla The Day after Tomorrow? Magari non con le esagerazioni e le tempistiche cinematografiche, ma è possibile. È quanto si può dedurre proiettando a lungo termine le conclusioni di due studi pubblicati su Nature che, con approcci diversi, hanno raggiunto lo stesso risultato: il sistema di correnti oceaniche conosciuto come capovolgimento meridionale della circolazione atlantica (Amoc) si è ...

Malattia di Lyme : la prima epidemia dovuta al cambiamento climatico : Il contagio avviene tramite il morso delle zecche, la cui diffusione è agevolata dalle temperature più miti