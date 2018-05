Il braccio di una gru cade su treno regionale

Grande Fratello - lo sfogo di Mariana Falace 'L'abbraccio di Nina una delle mie rivincite' : L'ingresso di Nina Moric nello studio del Grande Fratello ha generato come sempre tantissime polemiche. La modella croata si è scagliata contro gli haters mentre ha difeso Mariana Falace a proposito ...

“Wow!”. Ecco la figlia Morgan e Asia Argento. Da questa foto - dove posa in braccio a mamma e papà - è passato un bel po’ di tempo. Adesso Anna Lou è cresciuta - ed è una bellissima 16enne : Si sono ormai detti addio da molti anni, ma a tenerli legati, volenti o nolenti, c’è una figlia: Anna Lou (avuta 16 anni fa). Stiamo parlando di Asia Argento e Morgan, l’attrice e il cantante dei Bluvertigo. Dei due artisti sappiamo tutto, ma della figlia? Ha 16 anni ed, essendo cresciuta in una famiglia davvero particolare, non poteva che essere eccentrica e ribelle. Il suo profilo Instagram conta quasi 24.000 followers e sono moltissime ...

Tennis - Internazionali d’Italia Roma 2018 : Roberta Vinci - una grande leggenda azzurra saluterà con l’abbraccio del Foro Italico : “La mia ultima partita sarà una festa. E voi siete invitati. Roma, Foro Italico 2018“. Con questo tweet di alcuni mesi fa Roberta Vinci annunciava il proprio ritiro agonistico sul rosso capitolino. Il gran giorno sta per arrivare. Inserita nel tabellone principale, grazie ad una meritata wild card, Roberta si appresta a concludere una carriera ricca di soddisfazioni in cui, forse, il proprio Tennis talentuoso avrebbe meritato anche ...

Roma - in fiamme bus in via del Tritone : fumo nero e traffico in tilt - una ragazza ustionata a un braccio : Terrore nella centralissima via del Tritone. Il mezzo ha preso fuoco e poi il boato che ha fatto tremare le finestre della zona. Non ci sono feriti nè intossicati. traffico in tilt da via del Corso a piazza Barberini, evacuata per precauzione la Rinascente

E' allarme randagismo a Castelvetrano. Aggredita una donna con il figlio in braccio : Ancora cittadini aggrediti da cani randagi a Castelvetrano. Questa volta a subire l'attacco da un branco, è stata una giovane mamma che in quel momento aveva il proprio figlio in braccio. ...

Treno regionale deraglia nel Cuneese : urto con il braccio di una gru - almeno due feriti : Un Treno regionale veloce, partito alle 11.30 da Savona è deragliato poco prima delle 13 in provincia di Cuneo. Il tratto interessato è Trinità-Sant'Albano. Ci sarebbero...

Separate per 79 anni - le due sorelle si ritrovano dopo una vita : il momento dell’abbraccio : Bamei Que era stata separata dalla sua famiglia all'inizio della Seconda Guerra Mondiale. In tutto questo tempo il suo desiderio di riabbracciare i suoi fratelli e sorelle non si è mai spento. Ma solo una di loro è rimasta in vita. E nei giorni scorsi la 87enne è riuscita finalmente a rivederla.Continua a leggere

Giorgia Meloni - il braccio di ferro : 'Salvini - vuoi andare da Di Maio? Vai e digli una cosa sola' : 'Sarebbe veramente assurdo, fuori dal mondo che i partiti che sono arrivati secondo e terzo, cioè M5S e Pd , possano governare insieme e mandare all'opposizione il centrodestra premiato dagli ...