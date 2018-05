Il 26 maggio di mister Petkovic | La mia Lazio entrò nella leggenda

M DI MICHELE SANTORO/ Anticipazioni 24 maggio : i misteri del memoriale di Aldo Moro : M di MICHELE SANTORO torna in onda oggi, giovedì 24 maggio, in prima serata su Raitre con la terza puntata dedicata al memoriale di Aldo Moro e all'omicidio di Pecorelli.(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 10:34:00 GMT)

Il mistero dei teschi di cristallo/ Su Cielo il film di Todor Chapkanov (oggi - 16 maggio 2018) : Il mistero dei teschi di cristallo, il film in onda su Cielo oggi, mercoledì 16 maggio 2018. Nel cast: Richard Burgi, Wendy Glenn, Sam Redford, alla regia Todor Chapkanov. Il dettaglio.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 17:09:00 GMT)

IL CAPITANO MARIA - FICTION/ Anticipazioni 14 maggio e diretta : il mistero sulla morte di Guido : Il CAPITANO MARIA Anticipazioni del 14 maggio 2018, in prima Tv su Rai 1. Luce scopre il mondo nascosto degli hacker grazie a Filippo; MARIA scopre un segreto.(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 22:39:00 GMT)

IL CAPITANO MARIA - FICTION/ Anticipazioni 14 maggio e diretta : il mistero di Annagreca : Il CAPITANO MARIA Anticipazioni del 14 maggio 2018, in prima Tv su Rai 1. Luce scopre il mondo nascosto degli hacker grazie a Filippo; MARIA scopre un segreto. Tariq, nonostante la struttura in cui si trova sia sotto sorveglianza, riceve una visita dall’uomo con l’aquilone che aveva disegnato. Un Carabiniere cerca di fermare il misterioso uomo, che però fa fuoco portandosi via il bambino. Filippo porta Luce all’isola che non c’è. MARIA, ...

Chi è Liberato? Il live del 9 maggio non ha risolto il mistero : Ormai la scena trap italiana è piuttosto affollata e quindi, per emergere, bisogna fare la differenza. L’ha capito subito Liberato, che ha pensato bene di sfruttare i social network ma senza metterci la faccia, in senso letterale. Il trapper ha infatti deciso di farsi conoscere solo attraverso la sua musica, non palesando la sua identità. E proprio il suo rimanere avvolto da una nuvola di mistero, in un’epoca in cui tutti cercano di ...

Il Capitano Maria - Fiction/ Anticipazioni 7 maggio e diretta : il mistero di Annagreca : Il Capitano Maria, Anticipazioni del 7 maggio 2018, in prima Tv assoluta su Rai 1. Un ufficiale dei Carabinieri torna nel Sud per recuperare il rapporto con la figlia.(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 22:06:00 GMT)

La scelta di Nicolò Brigante/ È Marta o Virginia? Uomini e donne video : ecco la misteriosa villa (2 maggio) : La scelta di Nicolò Brigante sarà Marta Pasqualato o Virginia Stablum? Oggi, 2 maggio, a Uomini e donne in onda la puntata tanto attesa: spunta un indizio sul web.(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 11:58:00 GMT)

Mistero alle Cinque Terre : a Riomaggiore il mare di tinge di bianco : È diventato bianco all'improvviso questo pomeriggio il mare del porticciolo di Riomaggiore, nelle Cinque Terre. Una misteriosa sostanza biancastra ha creato una ampia chiazza che ha preoccupato non ...