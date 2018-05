Ikaruga | Recensione | Trailer e Gameplay

gamerbrain

: Ikaruga, sacra reliquia della sala giochi – Recensione Nintendo Switch - ilsignorm : Ikaruga, sacra reliquia della sala giochi – Recensione Nintendo Switch -

(Di sabato 26 maggio 2018) Dopo il successo ottenuto su Dreamcast e su tutte le altre piattaforme di vecchia generazione,è approdato ufficialmente anche su Nintendo Switch, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostrapuò essere definito come il Re degli shoot’em up verticali, dove nei panni (si fa per dire) di una delle astronavi presenti in gioco, dovremo sparare ogni cosa capiti a tiro, utilizzando i tanti potenziamenti disponibili nel corso dello stage. Ogni astronave dispone di una duplice modalità di fuoco, le quali si differenziano in colore, portandoci più volte a passare da una all’altra per eliminare i nemici colorati. Raccogliendo i potenziamenti ottenibili eliminando i nemici o sparsi per lo scenario, è possibile usufruire di abilità extra seppure temporanee.è lo ...