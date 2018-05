Convocati Francia Mondiali 2018 : la stella è Griezmann - tanti esclusi eccellenti : E' Griezmann la stella, ma la qualità è tanta nella Francia che va in Russia alla caccia del titolo mondiale. La difesa è costruita intorno a Varane, che al Real fa coppia con Ramos. In mezzo al...

I tanti usi dell’acqua ossigenata che non conosciamo : risolviamo tanti problemi a basso costo : Esistono talmente tanti prodotti specifici al giorno d’oggi per risolvere ogni minimo problema che spesso non ci chiediamo se esistano sistemi più veloci ed economici. La risposta a questa domanda potrebbe essere “l’Acqua ossigenata” ma facciamo attenzione, stiamo parlando di quella con la percentuale del 3% di perossido di idrogeno. Lo stesso non vale per le altre combinazioni. Ad esempio moltissime persone la ...

Russia - assenti ingiustificati : tanti gli esclusi dal Mondiale : Nainggolan si consoli, è davvero in buonissima compagnia. Certo, è una consolazione magra. Benzema , vincitore di tre delle ultime quattro Champions e neo finalista dopo la doppietta messa a segno ...

Wind Music Awards 2018 : i cantanti annunciati : annunciati i nomi dei primi ospiti dei Wind Music Awards 2018: da Laura Pausini a Biagio Antonacci, da Cristina D’Avena a Gianna Nannini e tanti altri La Musica torna protagonista con i Wind Music Awards 2018. In diretta dalla splendida cornice dell’Arena di Verona, Rai 1 trasmetterà due puntate dedicate alla grande Musica italiana ed internazionale con tutti i protagonisti dell’ultima annata Musicale. Ecco i primi artisti ...

tanti auguri Laura Pausini - la cantante emiliana compie 44 anni - : Nata il 16 maggio 1974 a Faenza, ha alle spalle una carriera lunga 25 anni e 70 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. È stata la prima artista italiana a vincere un Grammy e la prima donna a suonare allo stadio di San Siro

Wind Music Awards 2018 : i cantanti annunciati : Biagio Antonacci (© Julian Hargraves) Sarà la Musica, ancora una volta, ad inaugurare la bella stagione di Rai1. Lunedì 11 e martedì 12 giugno in prima serata la collaudata coppia composta da Carlo Conti e Vanessa Incontrada sarà al timone dei Wind Music Awards 2018. Ancora una volta è l’Arena di Verona la cornice scelta per la consegna dei premi alla Musica italiana, giunti alla dodicesima edizione. Le star di casa nostra verranno insignite del ...

Compleanno Geekmall : tanti Prodotti In Offerta + Coupon ESCLUSIVO : Geekmall festeggia il primo Compleanno. Ecco Tanti Coupon e codici sconto per acquistare Xiaomi Mi A1, Amazfit Bip, Redmi 5 Plus e Tanti altri smartphone in Offerta. Coupon e codici sconto Geekmall per risparmiare in occasione del Compleanno Geekmall: Coupon e codici sconto per il primo Compleanno Torniamo nuovamente a parlare di Geekmall, uno dei migliori shop […]

Wind Music Awards 2018 : cantanti 4 e 5 giugno : Wind Music Awards 2018 ha svelato i nomi dei primi cantanti in scaletta che il prossimo 4 e 5 giugno si esibiranno nello splendido scenario dell'Arena di Verona. Grandi nomi della Musica nazionale ed internazionale verranno premiati per i traguardi raggiunti nel corso dell’ultimo anno, ma per adesso sono ancora pochi quelli già annunciati. Lo scorso mese di marzo sono state svelate le date dei Wind Music Awards 2018 insieme ai dettagli per ...

L’energia di Emma a Taranto con i successi di Essere qui e tanti altri artisti tra musica e denuncia (video) : Emma a Taranto porta i grandi successi di Essere qui. Giunta in terra pugliese per il concerto dell'Uno Maggio, l'artista salentina ha sfoggiato tutta la sua energia per arricchire il palco della sua musica, da L'Isola a Effetto Domino. Il tratto caratterizzante delle sue esibizioni è stato sicuramente quello del carisma, che da anni rappresenta la sua maniera di tenere il palco. Energia e grinta si sono aggiunti alle esibizioni portate sul ...

All'ex Gil musicisti e cantanti lirici molisani per dare voce alla solidarietà : Ospite d'onore dell'evento il baritono campobassano Donato Di Gioia, impegnato nei maggiori Teatri lirici del mondo. Si preannuncia, quindi, una serata all'insegna del Canto Lirico e della musica ...

“Conseguenze devastanti - amputazione degli arti”. Umbria - morso da questo ragno letale e diffusissimo. E lui - vigile di 59anni - per poco non ci rimette la vita. Poi i medici capiscono tutto e lo salvano. Fate molta attenzione perché potreste trovarlo ovunque - è fatto così : Piccoli lavoretti domestici. Un chiodo che sporge e una parete da sistemare. così era iniziata la sua giornata tra la musica della radio che passava i migliori successi italiani e la mente che si svuota dalla routine. Un momento che però rischiava di costare davvero caro a quest’uomo di 59 anni, di professione vigile urbano nella città di Terni , salvato dalla diagnosi di alcuni medici del nosocomio umbro. «tutto è cominciato mentre ...

Cambia ancora Google Assistant : importanti novità sulla riproduzione musicale : Stanno arrivando novità interessanti in queste ore sul fronte Google Assistant, indipendentemente dal fatto che siate in possesso di un device Android o di un iPhone. Dopo il punto della situazione condiviso con voi a fine marzo su queste pagine, infatti, occorre assolutamente analizzare quanto segnalato da alcuni utenti oggi 24 aprile, perché l'aggiornamento automatico dell'assistente vocale nel momento in cui pubblico l'articolo non risulta ...

Sony Music e la Campania Music Commission insieme per valorizzare i cantanti campani : 'La campania Music Commission , Cmc, è sinonimo di garanzia per il comparto Musicale regionale e diventa punto di riferimento di molte case discografiche nazionali, le quali si appoggiano e si ...