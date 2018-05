I genitori hanno l' auto di lusso? ​Niente sconti in mensa a scuola

Parma - nuove violenze in asilo ma i genitori hanno paura di denunciare : Parma, nuove violenze in asilo ma i genitori hanno paura di denunciare In collegamento con Pomeriggio Cinque solo sei mamme: “Le altre sono alla festa della scuola, ma cosa c’è da festeggiare?” Continua a leggere L'articolo Parma, nuove violenze in asilo ma i genitori hanno paura di denunciare proviene da NewsGo.

Parma - nuove violenze in asilo ma i genitori hanno paura di denunciare : Un nuovo caso di abusi , questa volta in un asilo di Parma , è stato al centro di Pomeriggio Cinque . Barbara D'Urso ha del resto fatto sua la battaglia per rendere obbligatorie nelle scuole e negli ...

Verona - giovane pakistana costretta ad abortire dai genitori : “Mi hanno legata a un letto” : Una studentessa pakistana residente a Verona sarebbe stata portata dai parenti nel suo paese di origine e sarebbe stata costretta ad abortire il figlio che aveva concepito con un ragazzo veronese. Alle amiche in Italia la giovane avrebbe inviato dei messaggi su Whatsapp dicendo di essere stata legata a un letto, sedata e costretta a interrompere la gravidanza.Continua a leggere

I genitori di Amy in The Big Bang Theory 11 hanno un volto - due grandi nomi nel finale di stagione : The Big Bang Theory 11 si concluderà con un finale spettacolare. Eravamo già a conoscenza della lista degli invitati al matrimonio di Amy e Sheldon, ma ora sono stati resi noti i volti degli attori che interpreteranno i genitori della biologa. Mentre il ruolo di Mark Hamill è ancora sconosciuto - si vocifera possa interpretare se stesso nonché colui che celebrerà le nozze - quello di Kathy Bates e del mago Teller (del duo di illusionisti Penn ...

Vaccini - Lorenzin : i genitori hanno capito l’importanza ma non dobbiamo abbassare la guardia : “Considerando i dati positivi sulle coperture vaccinali posso dire che la stragrande maggioranza dei genitori ha capito i rischi a cui sono sottoposti i figli e loro stessi. E quanto sia importante la vaccinazione“. A dirlo la ministra della Salute Beatrice Lorenzin presentando i dati , al 31 dicembre 2017, sulle coperture vaccinali dell’età pediatrica e dell’adolescente, i primi dopo la legge sull’obbligo ...

“Ecco il nome del terzo royal baby”. Kate e William (di nuovo) genitori : è un maschietto di 3 - 8 kg. Solito mistero su come lo hanno chiamato - ma i soliti beninformati non hanno dubbi : È nato il terzo royal baby. È un maschietto, pesa 3,8 kg ed è venuto al mondo la mattina del 23 aprile 2018 nella Lindo Wing del St. Mary’s Hospital di Londra, lo stesso dove erano nati il primogenito di William e Kate, George, 5 anni il prossimo 22 luglio, e Charlotte, che il 2 maggio ne compirà 3. Che il parto della duchessina fosse imminente era stato reso noto già dalle prime ore della mattinata, quando una nota di palazzo aveva ...

“Giovani tra alcol e droghe? Colpa dei genitori!”/ Lo psicoterapeuta : “Hanno più responsabilità di tutti” : Di chi la Colpa se i ragazzi di oggi vivono la cultura dello sballo e del sesso estremo, fino a morirne? Per il psicoterapeuta Rossena è tutta Colpa dei genitori(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 12:43:00 GMT)

Foto osé della minore online - niente risarcimento ai suoi genitori : “Non hanno vigilato” : Il giudice ha condannato i giovani che hanno diffuso le Foto a risarcire la vittima ma non i genitori di lei perché non avrebbero vigilato sulla condotta imprudente della propria figlia.Continua a leggere

I genitori hanno sempre un figlio preferito e la scienza ha individuato chi è : figlio preferito: chi è secondo la scienza Secondo un campione di 1000 madri prese dai online Mumsnet e Gransnet, infatti: metà delle mamme preferisce il figlio più piccolo, un quarto afferma che è ...

Abusi sulle bimbe di 3 e 5 anni in classe - maestro d'asilo 25enne arrestato a Roma. 'I genitori lo hanno denunciato' : Un giovane di 25 anni, maestro di una scuola materna, è stato arrestato dai Carabinieri a Roma, ritenuto responsabile di aver compiuto Abusi sulle sue alunne. Dalle indagini è emerso che il maestro in ...

Abusi sulle bimbe di 3 e 5 anni in classe - maestro d'asilo 25enne arrestato a Roma. "I genitori lo hanno denunciato" : Un giovane di 25 anni, maestro di una scuola materna, è stato arrestato dai Carabinieri a Roma, ritenuto responsabile di aver compiuto Abusi sulle sue alunne. Dalle indagini è emerso...