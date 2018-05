I Fantastici 4 e Silver Surfer | film stasera in tv 29 maggio | trama | curiosità | streaming

cubemagazine

(Di sabato 26 maggio 2018) I4 eè ilin tv martedì 292018 in onda in prima serata su Italia 1. La pellicola diretta da Tim Story ha come protagonisti Jessica Alba, Michael Chiklis, Chris Evans, Ioan Gruffudd, Julian McMahon e Kerry Washington. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TV I4 ein tv: scheda TITOLO ORIGINALE: Fantastic Four: Rise of theUSCITO IL: 15 giugno 2007 GENERE: Azione ANNO: 2007 REGIA: Tim Story CAST: Ioan Gruffudd, Jessica Alba, Chris Evans, Michael Chiklis, Doug Jones, Kerry Washington, Julian McMahon, Beau Garrett, Gonzalo Menendez, Andre Braugher DURATA: 92 Minuti I4 ein tv: ...