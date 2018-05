I dispositivi Xiaomi da oggi disponibili anche in Italia

Xiaomi Arriva In Italia : Ecco I Prezzi Dei dispositivi In Vendita : Xiaomi è Arrivata in Italia! Ecco il listino degli smartphone e c’è anche lo scooter / monopattino elettrico! Xiaomi Arriva in Italia: Ecco gli smartphone Mi Mix 2S e Redmi Note 5 in offerta. Qualità, Prezzi aggressivi e un negozio a Milano Prezzi ufficiali Italiani dei prodotti Xiaomi Ci siamo: come anticipato, a partire da ieri Xiaomi è […]

Il team di sviluppo di TWRP rilascia la custom recovery per alcuni dispositivi, tra cui due smartphone Xiaomi, uno di Sony e lo smartwatch Wear24 di Verizon.

Mentre Xiaomi MIX 2 finisce nella lista delle weekly build di OmniROM, sono disponibili le ROM generiche basate su LineageOS 15.1 e Resurrection Remix per i dispositivi compatibili con Project Treble.

A poche ore dalla presentazione di Xiaomi Mi MIX 2s, scopriamo gli ultimi dettagli relativi al prezzo e alla scheda tecnica del nuovo smartphone. Ad accompagnarlo nell'evento di domani ci saranno due prodotti misteriosi.