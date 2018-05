Harrison Ford pazzo di «Solo | A Star Wars Story»

vanityfair

: Harrison Ford é o eterno Han Solo - juliapiresl : Harrison Ford é o eterno Han Solo - Nowhere_Dumb : Mi è piaciuto il nuovo film di #StarWars. Bravi gli attori, soprattutto il protagonista, rispetto a quello che sarà… - leone5264 : RT @notiveri: Cosa c’è stasera in #TV: Un film con Harrison Ford, un film che sembra un film con Harrison Ford, e poi Propaganda Live The p… -

(Di sabato 26 maggio 2018) Alden Ehrenreich, volto, nell’ultimo, di un giovane Han, ha giurato solennemente che mai e poi mai avrebbe osato interpretare il contrabbandiere senza la benedizione di. «Abbiamo pranzato insieme – ha dichiarato – Ed è stato di grande incoraggiamento e sostegno. Ha fatto il tifo per me», ha detto schietto Ehrenreich, che, forse, non si sarebbe aspettato di suscitare inun tale entusiasmo. LEGGI ANCHE«: A»: la nostra intervista (im)possibile a Chewbecca La performance del giovane attore in: Aha convintoal punto da spingerlo a guardare il film una seconda volta. «è entusiasta del film», ha poi rivelato il regista, Ron Howard, spiegando come l’interprete dell’Hanoriginale lo abbia chiamato per congratularsi. «Non l’ho mai sentito parlare di qualcosa in modo tanto esagerato. Mi ha ...