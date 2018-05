Griglia di partenza Formula 1 Gp Monaco 2018 | Ferrari in chiaroscuro | Vettel nella

Griglia di partenza Formula 1 / Gp Monaco 2018 : la seconda pole position di Ricciardo - ancora a Montecarlo) : Griglia di partenza Formula 1, Gran Premio Monaco 2018 Montecarlo: la lotta per la pole position è sempre bollente nel Principato, la Ferrari ci crede (oggi 26 maggio)(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 17:18:00 GMT)

F1 - Griglia di partenza Gp Monaco : Ricciardo in pole - Vettel 2° : MONTECARLO - Fenomeno Ricciardo. Il pilota della Red Bull ha centrato la pole e il nuovo record della pista: uno straordinario 1:10.810, è il primo al mondo a scendere sotto l'1:11.00 qui. Dietro di lui ecco Vettel a circa 2 decimi, davanti al 'martello' Hamilton, 3° a 4 decimi dal poleman. Lì vicino c'è anche Raikkonen con il quarto tempo. 5° ...

F1 – Ricciardo in pole a Montecarlo : la Griglia di partenza del Gp di Monaco : Ricciardo in pole, Vettel al fianco dell’australiano della Red Bull, terzo invece Hamilton: la griglia di partenza del Gp di Monaco Stratosferica pole position di Daniel Ricciardo oggi a Montecarlo. L’australiano della Red Bull partirà dalla prima casella in griglia domani al Gp di Monaco, appena davanti a Sebastian Vettel, che sul finale è riuscito a far meglio di Hamilton, ‘rubandogli’ la prima fila. Terzo quindi il ...

Griglia di partenza F1 - Qualifiche GP Monaco Montecarlo 2018. Ricciardo in pole position - Vettel secondo - Hamilton insegue : Dani Ricciardo ha conquistato la pole position del GP di Montecarlo 2018, sesta tappa del Mondiale F1. L’australiano della Red Bull ha messo in fila tutti i rivali e scatterà dalla posizione privilegiata per vincere la gara nel Principato ma Sebastian Vettel è ottimo secondo: il tedesco della Ferrari cercherà il colpaccio approfittando anche del terzo posto di Lewis Hamilton, inseguito a sua volta da Kimi Raikkonen e Valtteri Bottas. Di ...

F1 - GP Montecarlo 2018 : Max Verstappen ultimo in Griglia di partenza! Non partecipa alle qualifiche - sostituito il cambio e penalizzato : Max Verstappen non è riuscito a partecipare alle qualifiche del GP di Montecarlo 2018, sesta tappa del Mondiale F1. L’olandese aveva danneggiato la propria Red Bull durante le prove libere 3 del mattino e non è così riuscito a girare nella Q1: il 20enne scatterà così in ultima posizione ed è chiamato a una gara difficilissima sulle anguste strade del Principato dove sorpassare è molto difficile. Un vero peccato per Verstappen che era uno ...

