Grande Fratello 15 | Cristina Plevani | Ho visto le prime tre puntate e ho smesso E'

Grande Fratello 15 - Filippo e le coccole con Angelo : "Una cosa fisica di cui avevo bisogno" : Angelo Sanzio, il concorrente della quindicesima edizione del Grande Fratello, definito il Ken umano italiano, è stato eliminato durante la puntata serale del reality show condotto da Barbara D'Urso, andata in onda martedì 22 maggio 2018, con una modalità "crudele". Al 28enne romano, produttore di profumi, infatti, è stato fatto credere di aver vinto un televoto quando in realtà era risultato il meno gradito dal pubblico da casa. prosegui ...

Aida Yespica sul Grande Fratello 15 : “Vedere le donne attaccate in questo modo non è accettabile” : Aida Yespica parla del Grande Fratello di Barbara d’Urso: “È molto diverso da quello che ho fatto io” Il Grande Fratello 15 di Barbara d’Urso continua a dividere il pubblico. Dopo Maurizio Costanzo, a dire la sua è Aida Yespica. La showgirl venezuelana è reduce dall’esperienza del Grande Fratello Vip e conosce bene il meccanismo […] L'articolo Aida Yespica sul Grande Fratello 15: “Vedere le donne ...

Grande Fratello 2018/ Video - Danilo contro tutti : Filippo deluso e sempre più distante : GRANDE FRATELLO 2018, è ormai incrinata l'amicizia tra Danilo Aquino e Filippo Contri. Il romano attacca anche Veronica Satti per i suoi comportamenti(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 22:45:00 GMT)

Grande Fratello - Cristina Plevani : 'Ho visto solo le prime tre puntate - non mi piace' : Vincitrice della prima edizione del Grande Fratello , nel 2000, Cristina Plevani aveva anche fatto un provino per entrare nella quindicesima edizione del programma, ma era stata scartata. Ora, dalle ...

MAURIZIO COSTANZO CONTRO IL Grande Fratello 15/ Frecciate alla D'Urso anche da Signorini e Selvaggia Lucarelli : MAURIZIO COSTANZO tuona CONTRO il GRANDE FRATELLO: il marito di Maria De Filippi attacca il reality di Barbara D'Urso e le scelte fatta per gli ascolti.(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 20:53:00 GMT)

Verissimo - Corona spara a zero sul Grande Fratello e sulle sue storie : «Belen più importante di Nina. Amo Silvia» : Grande Fratello, Nina Moric, Belen, Silvia Provvedi: è un fiume in piena Fabrizio Corona che domani pomeriggio sarà ospite a Verissimo con un'intervista in esclusiva . L'ex re...

Grande Fratello - Filippo Contri parla del rapporto fisico con Angelo Sanzio : 'Non mi faccio problemi' : Dopo l'eliminazione del Ken italiano Angelo Sanzio dalla casa del Grande Fratello , Filippo Contri parla apertamente del loro rapporto . Il ragazzo ha più volte detto di sentire la mancanza dell'amico ...

Notte bollente al Grande Fratello 2018 : ecco le foto e i video! : Al GF 2018, nuova lite tra Filippo Contri e Lucia Orlando nella Notte! Le immagini del daytime di ieri, giovedì 24 maggio, hanno parlato chiaro, ma quella che sarebbe dovuta essere una Notte di fuoco si è trasformata in un incubo per questi due concorrenti. Non si capisce molto bene cosa sta succedendo tra Lucia e Filippo, si erano lasciati pochi giorni fa dopo essersi avvicinati sin dai primi giorni nella Casa, ma vivere sotto lo stesso tetto e ...

Grande Fratello 2018 sempre più hard - notte hot tra Lucia e Filippo : Sembrava un capitolo chiuso e invece la storia tra Filippo Contri e Lucia Orlando del Grande Fratello continua, tra dubbi, incertezze e piccoli battibecchi. L'ultima lite è avvenuta nella notte dopo ...

“Ora ci hai proprio rotto”. Grande Fratello - Danilo all’angolo : tutti contro. Ecco perché : Grande Fratello, tutti contro uno. Laddove l’uno, a sorpresa, è Danilo Aquino, il concorrente romano sopravvissuto all’ultima nomination e ora finito nel mirino degli altri inquilini della Casa. Poche ore prima era stato l’amico (o ex?) Filippo, deluso dal suo atteggiamento in puntata, a dirgliene quattro ora sono arrivati anche Alberto, Alessia, Simone e Veronica. Un passo alla volta. Prima lo sfogo di Filippo: ...