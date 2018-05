Monaco : FP3 ancora Red Bull e Ferrari. Botto Verstappen : Daniel Ricciardo ha chiuso davanti a tutti anche nella terza sessione di prove libere del GP di Monaco, seguito dal compagno di squadra Max Verstappen, protagonista di un incidente alle Piscine. La Red Bull prosegue quindi la forma mostrata nelle libere del giovedì, tallonata dalla Ferrari di Sebastian Vettel. A inizio ora è stato l’olandese […] L'articolo Monaco: FP3 ancora Red Bull e Ferrari. Botto Verstappen sembra essere il primo ...

Gp Monaco - Red Bull volano nelle libere : Montecarlo, 26 mag. (AdnKronos) – Red Bull al comando anche dopo la terza sessione di prove libere del Gp di Montecarlo, sesto appuntamento stagionale della Formula Uno che si correrà domenica sul circuito cittadino monegasco. Daniel Ricciardo realizza il miglior tempo col crono di 1’11’786, alle sue spalle Max Verstappen, +0”001. Per l’olandese incidente negli ultimi minuti della sessione coi meccanici ora chiamati ...

Monaco - Red Bull croce e delizia : vola Ricciardo - Verstappen sbatte! : Max Verstappen ne ha combinata un'altra. A 8 minuti dalla fine delle terze libere del GP di Monaco, l'olandese è andato a sbattere contro le barriere in uscita dalle Piscine e ora costringerà a un ...

F1 – Terminate le FP3 a Monaco : Verstappen croce e delizia della Red Bull - Ferrari e Mercedes inseguono [FOTO] : Max Verstappen chiude al secondo posto le FP3 dietro Ricciardo ma distrugge la Red Bull contro le barriere, Ferrari e Mercedes restano lontane dal team di Milton Keynes Il dominio Red Bull a Monaco prosegue anche nella terza e ultima sessione di prove libere, ma Max Verstappen rovina la mattinata del team di Milton Keynes distruggendo la propria monoposto contro le barriere. Photo4 / LaPresse Una FP3 perfetta per la scuderia anglo-austriaca fino ...

F1 Monaco - Hamilton : «Ci aspettavamo Ferrari e Red Bull davanti» : MONTECARLO - Nella giornata di libere che ha inaugurato il weekend del GP di Monaco, Lewis Hamilton ha dovuto limitare i danni. Il Campione del Mondo non sembra troppo preoccupato: ' È stata una giornata discreta: nessun danno, che è positivo, ma è stata dura. Come prevedevo le Red Bull sono state molto veloci e noi abbiamo faticato un po' di ...

F1 - GP Monaco Montecarlo 2018 : Red Bull favorita per la pole - Ferrari e Mercedes costrette ad inseguire : Giorno di riposo in quel di Montecarlo. Nel Principato, nel weekend del GP più glamour del Circus della Formula Uno, funziona così da sempre. Una tradizione che ha motivazioni diverse: in passato, quando il giovedì dell’appuntamento iridato coincideva con la festa dell’Ascensione, consentiva di attirare più turisti dalla Francia mentre ora sono in ballo mere questioni economiche e logistiche, legate allo svolgimento del mercato del ...

Formula 1 - GP Monaco. Vanzini : 'Red Bull mette le ali - Ferrari pronta a tarparle' : Il 4 volte campione del mondo non ha potuto simulare la gara con le gomme Ultrasoft, ma l'ha fatto abbastanza inutilmente con le Supersoft, chiedendo anche al team di farlo rientrare, tanto era ...

Gp Monaco - Vettel : 'Possiamo essere più veloci delle Red Bull' : Roma, 24 mag. , askanews, Sebastian Vettel non si dice impressionato dalla velocità delle due Red Bull. 'Possiamo essere più veloci di loro? Certo, perché no? Già in altri venerdì erano stati più ...

Monaco : di nuovo Red Bull - con Vettel terzo nelle FP2 : Anche le seconde libere del GP di Monaco sono state nel segno della Red Bull e di Daniel Ricciardo che nel pomeriggio ha stabilito un altro record sul giro. A 2 decimi il compagno di squadra Max Verstappen, con Sebastian Vettel terzo a oltre mezzo secondo, seguito dalla Mercedes di Lewis Hamilton. Quinta la Ferrari […] L'articolo Monaco: di nuovo Red Bull, con Vettel terzo nelle FP2 sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

F1 - analisi prove libere GP Monaco 2018 : Red Bull imprendibili - Ferrari e Mercedes rincorrono - bene Renault e McLaren - male le Haas : Cosa ci ha detto la prima giornata di prove libere del Gran Premio di Monaco 2018 di Formula Uno, rigorosamente di giovedì come tradizione monegasca? Il primo verdetto emesso, come era pronosticabile, è che la Red Bull sia la vettura migliore sui saliscendi del Principato e sulle sue curve lentissime. In secondo luogo abbiamo appreso che Ferrari e Mercedes dovranno forzare parecchio per mettersi alle spalle le vetture di Milton Keynes, mentre ...

F1 - GP Monaco Montecarlo 2018 : prove libere - la classifica combinata dei tempi. Ricciardo e Red Bull super veloci. Vettel in terza piazza : Red Bull e Daniel Ricciardo inarrivabili per tutti in queste prove libere del giovedì. Le vetture di Milton Keynes dominano la scena e son in vetta alla classifica combinata di oggi. L’australiano, in vetta, con il nuovo record (non ufficiale) della pista, primo a scendere sotto il muro dell”1’12” (1’11″841). A 194 millesimi troviamo l’altro alfiere del team anglo-austriaco Max Verstappen, a conferma ...

Monaco - volano le Red Bull : Ricciardo e Verstappen davanti a Vettel : Red Bull scatenate nelle prima giornata di prove libere del GP di Monaco. Daniel Ricciardo in 1'11"841 ha preceduto il compagno di squadra Max Verstappen, staccato di poco meno di due decimi. Terzo ...

