Gp di Monaco | Vettel | ' Ricciardo troppo veloce | ma la prima fila è importante'

Gp Monaco - Vettel : 'Sessione complicata per le gomme' : Roma, 26 mag. , askanews, 'Credo che la Red Bull fosse semplicemente un po' più veloce, per tutto il week end lo sono state. Sapevamo che sarebbero stati forti qui. E' una pista dove non è importante ...

F1 – Vettel sincero nel post qualifiche del Gp di Monaco : “contento ma non del tutto - ecco perchè” : Le parole di Sebastian Vettel dopo il secondo posto nelle qualifiche del Gp di Monaco: il tedesco della Ferrari contento… ma non troppo Stratosferica pole position di Daniel Ricciardo oggi a Montecarlo. L’australiano della Red Bull partirà dalla prima casella in griglia domani al Gp di Monaco, appena davanti a Sebastian Vettel, che sul finale è riuscito a far meglio di Hamilton, ‘rubandogli’ la prima fila. Terzo quindi ...

F1 Monaco - ammissione Vettel : «Ricciardo ha meritato la pole» : MONTECARLO - 'Sono piuttosto contento, non penso che avrei potuto minacciare il tempo di Ricciardo, giù il cappello per lui' . È un Sebastian Vettel rilassato quello che si è presentato in conferenza ...

F1 - Gp Monaco : pole per Ricciardo - secondo Vettel : 'Oggi è stata una sfida dura e devo fare le mie congratulazioni a Daniel e alla Red Bull - dice il campione del mondo -. Io ho fatto il possibile per migliorare nell'ultimo tentativo ma non sono ...

