"Caro Salvini state giocando sulladelper i vostri miseri interessi. Invece governare è prendersi cura dell'Italia". Così su Twitter il segretario reggente del Pd,. "Lo spread sale ai massimi dal 2013. (...) i mutui per le famiglie costeranno di più, l'accesso al credito per le piccole imprese sarà più difficile e pagheremo di più gli interessi sul debito pubblico (...). Il responsabile ha sempre un nome, in questo caso due cognomi: Salvini e Di Maio", scrive l'ex segretario Pd, Renzi, su Facebook.(Di sabato 26 maggio 2018)