Governo | Salvini | o si parte o si vota | stasera nostra lista a Conte

Governo - scontro su Savona. Salvini 'Non tratto più - o si parte o si vota' : ROMA - Sale di tono l'attacco contro Sergio Mattarella . Non solo la Lega, ma anche Fratelli d'Italia e una parte dei Cinquestelle lanciano la loro invettiva contro il presidente. Il nodo è sempre ...

Governo : Salvini - o si inizia a lavorare o tanto vale tornare al voto : Milano, 26 mag. (AdnKronos) – “O il Governo parte nelle prossime ore e si inizia a lavorare o tanto vale tornare a votare e prendere la maggioranza assoluta”. Lo afferma Matteo Salvini, segretario della Lega, dal palco dell’evento in corso a Martinengo (Bergamo), trasmesso via Facebook. “La squadra di Governo che stiamo discutendo col presidente del Consiglio incaricato penso sia la migliore possibile per il ...

Governo - Salvini non fa passi indietro : "La lista dei ministri è pronta. O si parte o si vota" : Matteo Salvini pronto a rompere sul Governo qualora continuasse a persistere il veto del Quirinale sul nome di Paolo Savona all'Economia. 'Io ho detto 'O si parte o per noi basta'

Governo - Salvini : “Basta passi indietro - o si parte o si vota”. Savona resta il nome per l’Economia : Era «arrabbiatissimo», con il vero rischio di una «ulteriore frattura tra i palazzi del potere e gli italiani», lo è ancora di più. Matteo Salvini non intende retrocedere sul nome di Paolo Savona all’Economia e consegna la lista dei «suoi» ministri al presidente del Consiglio incaricato. «passi indietro la Lega ne ha già fatti abbastanza, abbiamo f...

Il nodo Savona mette a rischio il Governo Conte - Salvini : 'O si parte nelle prossime ore o si torna alle urne' : Il responsabile ha sempre un nome, in questo caso due cognomi: Salvini e Di Maio", attacca l'ex segretario del Pd, Matteo Renzi che però viene frenato dalle parole del Commissario Ue all'Economia, ...

Governo : Salvini - o si parte o non sono nato per tirare a campare : Milano, 26 mag. (AdnKronos) – “Sicuramente non si tira a campare, non sono nato per tirare a campare”. Così Matteo Salvini, replica a chi gli chiede, se c’è davvero il rischio di un ritorno alle urne nel caso in cui il Quirinale non dovesse accettare l’intera lista dei ministri presentata da Lega e M5S. Nella diretta Facebook, a margine di un appuntamento a Martinengo (Bergamo), il segretario del Carroccio aggiunge: ...

Governo - Salvini non tratta più : "Savona è il mio ministro" : E ora dal palco ribadisce che l'idea del Carroccio è quella di 'avere all' economia uno che garantisca l'interesse nazionale, se serve andando a ridiscutere tutti i vincoli europei, al di là dei nomi ...

Governo - Salvini : 'O si parte o non tratto più - non tiro a campare' : Per il Governo Conte "ho detto 'o si parte o per noi basta'. Mi rifiuto di andare avanti ancora a trattare per settimane. I mutui non aspettano, la benzina non aspetta, gli sbarchi nemmeno". Lo ha ...

Salvini : «Se salta il Governo la frattura è con italiani. Noi pronti con i nomi. O si parte o si vota» : «Speriamo che nessuno abbia nulla da eccepire sulla lista dei nomi proposti dalla Lega - ha proseguito Salvini, precisando che - avere dei ministri che vanno in Italia, in Europa e nel mondo a ...

Governo : Salvini - o si parte o non tratto più. Oggi i nomi della Lega : E noi dovremmo scegliere un ministro dell'Economia che vada bene a loro? No, grazie! #primagliitaliani", ha scritto su Twitter Matteo Salvini replicando alla stampa tedesca che Oggi si è occupata, in ...

Governo - Matteo Salvini : oggi nomi Lega - passi indietro già fatti : E noi dovremmo scegliere un ministro dell'Economia che vada bene a loro? No, grazie! #primagliitaliani', ha scritto su Twitter Matteo Salvini replicando alla stampa tedesca che oggi si è occupata,...

Salvini : "Se salta il Governo la frattura è con gli italiani" : "Se salta il governo, l'unico rischio che vedo è una frattura tra i palazzi del potere e gli italiani". A dirlo è il leader della Lega Salvini che, rispondendo ai giornalisti all'uscita del vertice ...