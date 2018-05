Governo : Salvini - o si inizia a lavorare o tanto vale tornare al voto : Milano, 26 mag. (AdnKronos) – “O il Governo parte nelle prossime ore e si inizia a lavorare o tanto vale tornare a votare e prendere la maggioranza assoluta”. Lo afferma Matteo Salvini, segretario della Lega, dal palco dell’evento in corso a Martinengo (Bergamo), trasmesso via Facebook. “La squadra di Governo che stiamo discutendo col presidente del Consiglio incaricato penso sia la migliore possibile per il ...

Governo - Salvini non fa passi indietro : "La lista dei ministri è pronta. O si parte o si vota" : Matteo Salvini pronto a rompere sul Governo qualora continuasse a persistere il veto del Quirinale sul nome di Paolo Savona all'Economia. 'Io ho detto 'O si parte o per noi basta'

Governo - Salvini : “Basta passi indietro - o si parte o si vota”. Savona resta il nome per l’Economia : Era «arrabbiatissimo», con il vero rischio di una «ulteriore frattura tra i palazzi del potere e gli italiani», lo è ancora di più. Matteo Salvini non intende retrocedere sul nome di Paolo Savona all’Economia e consegna la lista dei «suoi» ministri al presidente del Consiglio incaricato. «passi indietro la Lega ne ha già fatti abbastanza, abbiamo f...

Il nodo Savona mette a rischio il Governo Conte - Salvini : 'O si parte nelle prossime ore o si torna alle urne' : Il responsabile ha sempre un nome, in questo caso due cognomi: Salvini e Di Maio", attacca l'ex segretario del Pd, Matteo Renzi che però viene frenato dalle parole del Commissario Ue all'Economia, ...

Governo : Salvini - o si parte o non sono nato per tirare a campare : Milano, 26 mag. (AdnKronos) – “Sicuramente non si tira a campare, non sono nato per tirare a campare”. Così Matteo Salvini, replica a chi gli chiede, se c’è davvero il rischio di un ritorno alle urne nel caso in cui il Quirinale non dovesse accettare l’intera lista dei ministri presentata da Lega e M5S. Nella diretta Facebook, a margine di un appuntamento a Martinengo (Bergamo), il segretario del Carroccio aggiunge: ...

Governo - Salvini non tratta più : "Savona è il mio ministro" : E ora dal palco ribadisce che l'idea del Carroccio è quella di 'avere all' economia uno che garantisca l'interesse nazionale, se serve andando a ridiscutere tutti i vincoli europei, al di là dei nomi ...

Governo - Salvini : 'O si parte o non tratto più - non tiro a campare' : Per il Governo Conte "ho detto 'o si parte o per noi basta'. Mi rifiuto di andare avanti ancora a trattare per settimane. I mutui non aspettano, la benzina non aspetta, gli sbarchi nemmeno". Lo ha ...

Salvini : «Se salta il Governo la frattura è con italiani. Noi pronti con i nomi. O si parte o si vota» : «Speriamo che nessuno abbia nulla da eccepire sulla lista dei nomi proposti dalla Lega - ha proseguito Salvini, precisando che - avere dei ministri che vanno in Italia, in Europa e nel mondo a ...

Governo : Salvini - o si parte o non tratto più. Oggi i nomi della Lega : E noi dovremmo scegliere un ministro dell'Economia che vada bene a loro? No, grazie! #primagliitaliani", ha scritto su Twitter Matteo Salvini replicando alla stampa tedesca che Oggi si è occupata, in ...

Governo - Matteo Salvini : oggi nomi Lega - passi indietro già fatti : E noi dovremmo scegliere un ministro dell'Economia che vada bene a loro? No, grazie! #primagliitaliani', ha scritto su Twitter Matteo Salvini replicando alla stampa tedesca che oggi si è occupata,...

Salvini : "Se salta il Governo la frattura è con gli italiani" : "Se salta il governo, l'unico rischio che vedo è una frattura tra i palazzi del potere e gli italiani". A dirlo è il leader della Lega Salvini che, rispondendo ai giornalisti all'uscita del vertice ...

Governo : Salvini - chi ha devastato economia dovrebbe avere pudore di tacere : Milano, 26 mag. (AdnKronos) – “Renzi è stato archiviato dagli italiani. Chi ha devastato l’economia italiana negli ultimi cinque anni dovrebbe avere il pudore di tacere. Chi ha devastato il sistema bancario, chi ha svenduto le aziende pubbliche e private agli interessi internazionali e alle multinazionali dovrebbe avere il pudore di tacere. Parlo di Renzi e di tutti quelli che si stanno scannano nel Pd per arrivare a fare il ...

