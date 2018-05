Governo : Salvini - chi ha devastato economia dovrebbe avere pudore di tacere : Milano, 26 mag. (AdnKronos) – “Renzi è stato archiviato dagli italiani. Chi ha devastato l’economia italiana negli ultimi cinque anni dovrebbe avere il pudore di tacere. Chi ha devastato il sistema bancario, chi ha svenduto le aziende pubbliche e private agli interessi internazionali e alle multinazionali dovrebbe avere il pudore di tacere. Parlo di Renzi e di tutti quelli che si stanno scannano nel Pd per arrivare a fare il ...

Governo : Salvini - se salta rischio frattura tra palazzi potere e popolo : Milano, 26 mag. (AdnKronos) – “L’unico rischio che vedo è un’ulteriore frattura, separazione, distanza tra i palazzi del potere e il popolo. Il popolo ci dice vi abbiamo votato, andate, fate, migliorate, se qualcuno rallentasse ancora questo processo di cambiamento e facesse saltare un lavoro che ci è costato 15 giorni di impegno e sacrificio, tornerei ad essere arrabbiato”. Lo afferma il segretario della Lega, ...

Governo : Salvini - no passi indietro - stasera lista a Conte (2) : (AdnKronos) – La Lega “è a disposizione degli italiani con il meglio che possiamo mettere a disposizione, con delle personalità esterne ai partiti che rappresentano il meglio di questo Paese”, rimarca Salvini. “Se qualcuno, però, ci rimproverasse che qualcuno dei nostri indicati ministri fa troppo l’interesse italiano e troppo poco l’interesse di qualche lobby europea, allora no. Io passi indietro ne ho già ...

Governo - Salvini (Lega) : “Stasera darò i nomi dei ministri a Conte. Basta passi indietro” : “La Lega è a disposizione degli italiani, ma se qualcuno ci rimproverasse che qualcuno dei nostri ministri fa troppo l’interesse degli italiani e troppo poco l’interesse di qualche lobby europea e allora no. Abbiamo già fatto troppi passi indietro”. Con queste parole Matteo Salvini sabato pomeriggio ha dato un aggiornamento del caso Savona. “passi indietro ne abbiamo fatti 18 e la Lega ha rinunciato a tutto quello ...

Governo - Salvini : 'Se salta - la frattura è con gli italiani' - : Per il leader del Carroccio il suo partito ha già fatto "abbastanza passi indietro". Rimane il nodo per l'assegnazione del dicastero all'Economia. Il premier incaricato: "Stiamo lavorando". "Stasera la nostra lista dei ministri a Conte"

Governo : Salvini - ministri non devono necessariamente piacere a tedeschi : Milano, 26 mag. (AdnKronos) – “Come nessuno in Italia ha mai eccepito su un ministro tedesco, belga o francese, è altrettanto chiaro ed evidente che i ministri che rappresentano gli italiani non devono necessariamente avere il gradimento dei tedeschi, dei francesi o di chiunque altro”. Lo afferma Matteo Salvini, segretario federale della Lega, uscendo dalla sede del partito in via Bellerio a Milano. “Noi non vediamo ...

Governo - Salvini : "Oggi i nomi della Lega. Passi indietro già fatti" : Conte vede Giansanti, ipotesi Esteri. Ma il nodo è Savona. Meloni col Carroccio: "Ingerenza inaccettabile di Mattarella". Fico: lasciamo fare al Colle e Conte Chi ha paura di un nome - di BRUNO VESPA ...

Governo - Salvini : "Stasera a Conte la lista ministri leghisti. Se salta è frattura con gli italiani" : Fonti Lega: nessun piano B rispetto a Savona Non c'è "alcun piano B" all'ipotesi di Paolo Savona all'Economia e, se permane questo "veto molto forte", il Quirinale "si prenderà la responsabilità di ...

Governo : Salvini - no passi indietro - stasera lista a Conte : Milano, 26 mag. (AdnKronos) – “passi indietro la Lega ne ha già fatti abbastanza: abbiamo già fatto tutto quello che potevamo fare”. Così Matteo Salvini risponde a chi gli chiede se il Carroccio intende fare passi indietro sulla lista dei ministri. “Già stasera – dice ai microfoni di Sky tg 24 e dei giornalisti presenti fuori dalla sede di via Bellerio a Milano – daremo al presidente del Consiglio incaricato i ...

Salvini : "Se salta il Governo la frattura è con gli italiani" : "Già stasera daremo al presidente del Consiglio incaricato i nomi dei ministri della Lega che sono pronti a lavorare per il bene dell'Italia. Non è questione di nomi e cognomi ma di rispetto del voto degli italiani". Lo ha detto Matteo Salvini in via Bellerio, senza rispondere direttamente sul nome di Paolo Savona come ministro dell'Economia. Secondo Salvini, comunque, "passi indietro la Lega ne ha già fatti abbastanza, ...

Governo : Steve Bannon è a Roma. Per Bloomberg incontrerà Salvini : Il populismo è l'unica filosofia politica compatibile col mondo occidentale moderno'. L'ex consigliere della Casa Bianca non ha mai nascosto la sua simpatia nei confronti della Lega. Lunedì scorso l'...