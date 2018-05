Governo | quando Savona nel 2015 elaborò il piano per uscire dall' euro

Governo - quando Savona diceva : “Io europeista - ma senza riforme di istituzioni l’euro sarà un cappio per l’Italia” : “Il mio europeismo è forte, ma senza riforme della politica monetaria e delle istituzioni, la moneta unica sarà un cappio al collo intorno al quale non avremo più la mano per controllare lo scivolamento del nodo”. Sono le parole di Paolo Savona, economista e già ministro dell’Industria nel Governo Ciampi, durante il programma “Sfida europea” andato in onda quattro anni fa sul canale della Treccani. Già nel 2014 ...

Governo : Di Maio - incontro con Conte? quando vorrà : Roma, 24 mag. (AdnKronos) – “Appena finisce il percorso istituzionale, se Giuseppe Conte vorrà, ci vedremo”. Lo ha detto Luigi Di Maio ai cronisti a Montecitorio. L'articolo Governo: Di Maio, incontro con Conte? quando vorrà sembra essere il primo su Meteo Web.

**Governo : Di Maio - quando pronto? Il prima possibile** : Roma, 24 mag. (AdnKronos) – quando sarà formato il governo? “Il prima possibile, dobbiamo aspettare le interlocuzioni tra il premier incaricato Conte e il presidente della Repubblica”. Lo ha detto Luigi Di Maio ai cronisti a Montecitorio. L'articolo **Governo: Di Maio, quando pronto? Il prima possibile** sembra essere il primo su SPORTFAIR.

**Governo : Di Maio - quando pronto? Il prima possibile** : Roma, 24 mag. (AdnKronos) – quando sarà formato il governo? “Il prima possibile, dobbiamo aspettare le interlocuzioni tra il premier incaricato Conte e il presidente della Repubblica”. Lo ha detto Luigi Di Maio ai cronisti a Montecitorio. L'articolo **Governo: Di Maio, quando pronto? Il prima possibile** sembra essere il primo su Meteo Web.

Russia - Peskov svela quando sarà formato il nuovo Governo - : ... industria agroalimentare, , Dmitry Kozak , industria ed energia, , Vitaly Mutko , edilizia, , Yuri Borisov , industria della difesa, , Olga Golodets , cultura e sport, , Maxim Akimov , economia ...

La Confessione - Clemente Mastella : “Quando ero ministro del Governo Prodi ho avuto davvero paura - mi sentivo spiato” : “L’esecutivo di Romano Prodi era sgradito a tanti, ci fu una pressione esagerata. Ai tempi ho avuto davvero paura”. A ‘La Confessione’, stasera alle 23.30 su Nove, Clemente Mastella, ospite di Peter Gomez, torna ai giorni della fine dell’Ulivo. Peter Gomez riavvolge il nastro della storia, fino al 2006: “De Magistris inizia a indagare sul governo, su Prodi. Lei è ministro di Grazia e Giustizia e quando si dimise disse che ...

Quando Sapelli - possibile premier del Governo M5S-Lega - diceva che la matrice del Movimento era di stampo neonazista : C'è una intervista a Giulio Sapelli che circola parecchio sui social network ma non è di oggi, risale allo scorso settembre. In una conversazione con VITA, il possibile presidente del Consiglio in quota Lega - in lizza con il candidato M5S, il giurista Giuseppe Conte - attaccava duramente il Movimento 5 Stelle, uno dei due partiti che sulla base dell'accordo di Governo potrebbe conferirgli l'incarico da presidente del Consiglio di ...

Luigi Bisignani sapeva tutto : quando Gianroberto Casaleggio gli disse - 'sarà Governo Lega-M5s'. E ora su Matteo Salvini... : Luigi Bisignani lo aveva detto e scritto già nel 2005: il governo? Sarebbe stato Lega-M5s , proprio quello che sta succedendo in questi giorni. E Bisignani ne scrive su Il Tempo , ricordando quanto ...

Nessun Governo possibile - ecco quando si tornerà al voto Video : Il terzo giro di consultazioni si è concluso senza successo, o meglio il presidente Mattarella ha proposto un governo tecnico e neutrale per cambiare la legge elettorale e non solo per poi andare a votare a dicembre. Il problema è che questo governo non otterra' mai la fiducia dalle Camere perché sia il Movimento 5 Stelle che la Lega gia' hanno espresso la loro contrarieta'. Questo porta ad un unica soluzione: il voto anticipato gia' in ...

Crisi politica - quando il nuovo Governo al debutto non ottiene la fiducia in Parlamento : De Gasperi si dimise senza che la discussione venisse aperta anche in Senato: il gesto sancì la fine della sua era politica. Ufficialmente il suo incarico cadde il 17 agosto, quandò giurò il 'governo ...

Alessandro Di Battista - la faccia come il Grillo : quando insultava il Pd con cui ora vuole fare il Governo : 'Gli italiani hanno fame e voi gli avete tolto il pane!'. E ora, con gli affamatori, Alessandro Di Battista ci vuole fare un governo. L'alleanza M5s-Pd fa già ridere di suo, anche se un po' mette i ...

Nuovo Governo - fateci un fischio quando avrete finito la campagna elettorale : È tutto così ridicolo. Che il 4 marzo non avremmo avuto un governo lo sapevamo già, che sarebbero stati necessari giorni e settimane, pure. Quello che non sapevamo (o fingevamo di non sapere) era l’infantilismo fin troppo spudorato di tutte, tutte le forze politiche. Facciamo un ragionamento semplice e semplicistico, continuiamo con il verbo “sapere”. Io, tu, voi, tutti sapevamo che nessun partito avrebbe avuto la maggioranza per poter governare ...

Governo - Morra (M5s) : “Disposti a cedere su Di Maio premier? Premiato da elettori - quando sarà il momento si ragionerà” : “Se siamo disposti a cedere su Di Maio premier? Lo hanno Premiato gli elettori, il M5s ha indicato in Luigi Di Maio la persona che potesse svolgere al meglio questo ruolo, quando sarà il momento si ragionerà“. Così il senatore pentastellato Nicola Morra, che, nel giorno delle consultazioni a Palazzo Giustiniani dalla Casellati, non ha chiuso del tutto all’ipotesi di un passo indietro del capo politico M5s, per dare il via al ...

Governo - Giarrusso (M5s) : “Noi vincitori abbiamo il diritto di dire quando la guerra è finita. E gli altri lo devono capire” : “Dobbiamo ricostruire un Paese. Che la guerra è finita possiamo dirlo noi che abbiamo vinto, gli altri devono capirlo” lo ha detto Mario Giarrusso, senatore del Movimento 5 Stelle, presente alla convention di Ivrea Sum #02, il secondo incontro organizzato dall’associazione fondata in ricordo di Gianroberto Casaleggio di Martina Castigliani e Elena Peracchi L'articolo Governo, Giarrusso (M5s): “Noi vincitori ...